Téo Abreu e Dany e Rafa se apresentam neste sábado em Brusque

Neste sábado, 24, acontece a segunda edição da Casa dos Artistas, na Fire Up.

A noite contará com Téo Abreu, Dany e Rafa, Rodrigo e Mariana, Leandro e Evandro e Douglas Araújo. Além deles, a abertura e os intervalos entre as apresentações ficam por conta do DJ Sidney Krieger.

Nomes na lista vip podem ser tratados com os promoters da casa. Informações e reservas de mesas e camarotes: (47) 988-292-939.