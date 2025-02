Teoria musical a teatro: Fundação Cultural de Brusque abre inscrições para cursos e oficinas gratuitas

A Fundação Cultural de Brusque está com inscrições abertas para os cursos e oficinas oferecidos em 2025. As atividades são gratuitas, e os interessados têm até sexta-feira, 14, para garantir sua vaga. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online, e as vagas são limitadas.

Entre os cursos disponíveis estão: violão, guitarra, contrabaixo, teoria musical, desenho, capoeira, piano, teatro e canto popular. Para se inscrever, basta clicar aqui.

Além disso, a Fundação Cultural também oferece diversas oficinas, incluindo violão, guitarra, contrabaixo, capoeira, teoria musical, desenho, piano intermediário, canto coral, bordado livre, pintura em tela, teatro juvenil e destreza brasileira.

Os interessados devem se inscrever pelo formulário. Para mais informações, basta entrar em contato por meio do WhatsApp (47) 9174-4935.

