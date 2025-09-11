“Terá um bom lugar no céu”: amigos lamentam morte de morador de Brusque em acidente no Cedro Alto

Amigos e familiares lamentaram a morte de Renato Ristow, de 60 anos, ocorrida na tarde desta quarta-feira, 10, em Brusque. Ele sofreu um acidente de moto no bairro Cedro Alto. A colisão deixou outros dois homens feridos.

Renato sofreu diversos ferimentos e foi encontrado inconsciente. Ele deixa esposa, três filhos, seis netos, familiares e amigos enlutados. O sepultamento acontece nesta sexta-feira, 12.

Homenagens

Pessoas que conheciam Renato o chamavam de Grama, e ressaltaram que ele estava sempre alegre. “Não tinha tempo ruim”. Ele foi lembrado por diversos conhecidos. “Pessoa maravilhosa de um coração imenso, sempre pronto a ajudar a todos, Grama como era conhecido, descanse em paz”.

Nas redes sociais, a esposa de um colega de Renato mencionou que seu marido deu falta de Ristow no trabalho.

“Não conhecia, mas me deu um aperto no coração quando meu marido mandou mensagem falando que chegou no serviço e percebeu que ele não estava por perto. Depois, recebeu a notícia de que ele tinha falecido. Meu marido falou que ele sempre estava por perto, trabalhava há anos na empresa, que triste. Que Deus conforte o coração dos familiares”, disse.

Outra mulher mencionou que Renato “com certeza terá um bom lugar no céu”. Já um homem lamentou a morte do amigo e prestou condolências à família. “Vá em paz meu amigo”.

Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

