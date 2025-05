As atenções desta terça-feira, 20, em Brusque se voltaram para os termômetros, que registraram temperaturas consideradas altas para esta época do ano.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Mesmo com o calendário já avançando rumo ao inverno, o calor então atingiu a marca dos 30°C, reforçado por um cenário de céu com pouca nebulosidade.

As aberturas prolongadas de sol ao longo do dia contribuíram diretamente para o aquecimento atípico observado, não só na cidade brusquense, mas também por toda a região.

Brusque sob frente fria à vista

No entanto, esse padrão de estabilidade climática e quente está com as horas contadas.

Isso porque uma frente fria já se aproxima do Vale do Itajaí-Mirim, com previsão de avanço ainda durante a noite desta terça-feira, o que deve provocar uma mudança significativa nas condições atmosféricas nos próximos dias.

Antes de detalhar a previsão completa para a semana, a pauta apresenta primeiro o levantamento térmico realizado pelas estações meteorológicas de Ciro Groh.

Esse estudo, pois, traz um panorama abrangente das temperaturas máximas desta terça-feira, não apenas em Brusque, mas também em diferentes pontos apresentados.

Os dados, destacados na tabela abaixo com marcações em vermelho, indicam aquecimento em diversas localidades monitoradas.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Previsão após anúncios

Se você está recebendo esta pauta, é porque o Blog do Ciro Groh conta com o apoio de parceiros comerciais que acreditam neste trabalho.

Conheça cada um deles clicando nos banners abaixo — entre em contato e então descubra os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque então vive fim de semana de fé e emoção com celebrações de Primeira Eucaristia

2. Brusque além do concreto: a cidade rural então retratada em fotos reveladoras

Tempo muda em Brusque

Segundo o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, a atuação da frente fria à vista deve modificar o padrão climático em toda a região brusquense.

A expectativa é de que o sistema avance pelo Vale do Itajaí-Mirim entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta-feira, 21, trazendo consigo instabilidade, chuva a qualquer hora e uma sensível queda na sensação térmica.

Com a chegada desse novo cenário atmosférico, as temperaturas máximas dificilmente ultrapassarão os 20°C nos próximos dias.

E, caso isso ocorra, será por uma pequena margem.

Coutinho ressalta ainda que o tempo instável, acompanhado do chamado “frio úmido”, deve se manter até, pelo menos, a próxima sexta-feira, 24, caracterizando uma virada brusca no clima da região.

Brusque vista na terça-feira

Para concluir esta edição, uma galeria especial reúne registros aéreos e terrestres, que retratam o cenário ensolarado desta terça-feira em Brusque.

As imagens ilustram com precisão o calor e o brilho solar que marcaram o dia, compondo um contraste visual com o clima que se anuncia para os próximos dias.

Acompanhe, a seguir, os registros fotográficos que reforçam a narrativa apresentada.

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK