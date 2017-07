Terceira edição de casamento coletivo é realizada em Guabiruba

Oito casais oficializaram a união no domingo, 23, durante a 3ª edição do casamento coletivo de Guabiruba, que teve neste ano as canções da cerimônia apresentadas pela orquestra municipal.

Realizado pela Prefeitura de Guabiruba, por meio da Assistência Social, Habitação e Emprego, e pelo Cartório de Registro Civil, o evento integrou a programação de aniversário dos 55 anos do município, completados no dia 10 de junho.

A cerimônia foi conduzida pelo juiz de paz Marcelino Kohler e pela oficial do Registro Civil Franciane Della Giustina Moura.

“Parabenizo os casais, pois tomaram a importante decisão de dar o passo para a formalização civil de suas uniões. Essa decisão fortalece ainda mais a estrutura da unidade familiar, tanto nos aspectos da vida diária, quanto no aspecto jurídico, com a ampliação dos deveres e proteção dos direitos entre os cônjuges”, destacou Franciane.

Casaram André Dos Santos e Lizete Aparecida Da Silva Felix; Marcos Antônio de Andrade e Marli Aparecida De Lima; Everton Demarche e Vanessa Suavi; Vanderlei Pasqualini e Guilhermina Reichert; Darius Vidal Rosa e Beatriz Caroline Theis; Nailton Almeida das Virgens e Catiana Rodrigues Pereira, José Raimundo Reis dos Santos e Andréa Souza Dos Santos e Diego Rodrigues Pinheiro e Bruna Lautério De Matos.

A cerimônia teve as bençãos do padre Silvano da Costa e os pronunciamentos dirigidos aos noivos do prefeito Matias Kohler e vice Valmir Zirke, além da participação do presidente da Câmara de Vereadores, Cristiano Kormann e da secretária de Assistência Social, Habitação e Emprego, Neide Luzeti Hort.