Terceira edição do Arraiá Solidário acontece começa nesta sexta-feira em Brusque

Começa nesta sexta-feira, 13, a terceira edição do Arraiá Solidário, em Brusque. A festa vai até domingo, 15, no pavilhão da Fenarreco. A realização da festa ocorre por meio da Associação Mãos do Bem, com apoio da Prefeitura de Brusque. A entrada no Arraiá é gratuita durante todos os dias.

A organização informa ainda que interessados poderão doar 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições da cidade.

Durante os três dias, o público encontrará barracas de comidas típicas operadas por entidades beneficentes do município, brincadeiras tradicionais, parque de diversões, além de atrações culturais e musicais. Um dos momentos mais esperados é a queima da fogueira gigante, com mais de 20 metros de altura, marcada para o sábado, 14, às 20h, acompanhada de um show de fogos silenciosos.

Além das atividades externas, no pavilhão interno haverá uma feira de produtos da agricultura familiar, artesanato e expositores locais.

“O Arraiá Solidário já se consolidou como um dos eventos mais aguardados do calendário junino da cidade. É uma oportunidade de celebrarmos nossas tradições, incentivar o empreendedorismo local e promover o espírito solidário entre a comunidade”, destaca Juliana da Silva, diretora-geral de Turismo de Brusque.

Na sexta, os portões do Pavilhão da Fenarreco abrem às 17h. Já no sábado e domingo, a festa começa às 10h.

