Terceira edição do Jantar de Ideias reúne empresários e recebe o secretário da Fazenda em Botuverá

O Núcleo de Empresários de Botuverá, vinculado à Associação Empresarial de Brusque (Acibr), realizou na quarta-feira, 11, o 3º Jantar de Ideias.

O encontro, que reuniu cerca de 280 pessoas no Restaurante Porto Franco, teve como palestrante o secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Siewert, com o tema “Santa Catarina: um estado de oportunidades”.

O coordenador do núcleo, Edson Rubem Müller, ressaltou a importância da iniciativa para uma cidade de pequeno porte.

“Elaborar um Jantar de Ideias é um processo complexo em um município como Botuverá. O associativismo tem se difundido cada vez mais e nossa proposta é trazer novidades e conhecimento direto ao empresariado. O convite ao secretário é uma forma de aproximar o Estado da nossa realidade econômica”, destacou.

Durante sua fala, o secretário de Fazenda apresentou ações do governo estadual, comentou os desafios do comércio internacional e reforçou a relevância da escuta aos empresários locais.

“Santa Catarina é um estado associativista, liberal na economia e que tem na geração de emprego e renda sua força. Estar próximo do setor produtivo nos permite convergir ideias e manter o protagonismo do Estado no cenário nacional”, afirmou.

Siewert também abordou os impactos da taxação dos Estados Unidos sobre produtos catarinenses. Segundo ele, um estudo identificou que 829 empresas do Estado exportaram para o mercado norte-americano em 2024, envolvendo cerca de 280 mil empregos.

“Percebemos que a maioria das empresas tem uma exposição administrável, de até 10% do faturamento. Ainda assim, lançamos um pacote de R$ 435 milhões para apoiar exportadores, com devolução de créditos de ICMS, postergação de impostos e linhas de crédito emergenciais”, explicou.

Para o presidente da Acibr, Marlon Sassi, o evento reforça o papel da entidade em ampliar a representatividade regional.

“Antes realizávamos o Almoço de Ideias apenas em Brusque, mas entendemos a importância de levar iniciativas também a Botuverá e Guabiruba. Hoje temos aqui o secretário da Fazenda e o secretário de Infraestrutura, o que mostra o reconhecimento do potencial da nossa cidade”, disse.

Na oportunidade, Marlon entregou um ofício ao secretário de Infraestrutura, Jerry Comper, solicitando celeridade no início da obra do acesso entre Botuverá e Vidal Ramos, além do apoio do governo estadual para a construção do acesso ligando Guabiruba, Gaspar e Blumenau, obras consideradas fundamentais para o desenvolvimento do Vale do Itajaí.

Jerry Comper, por sua vez, destacou os investimentos do Estado em obras rodoviárias.

“Estamos aplicando mais de R$ 3,5 bilhões em infraestrutura, sem contar o programa Estrada Boa Rural, que destina R$ 1 bilhão por ano. É uma alegria estar aqui, valorizando uma região que produz muito e tem forte potencial econômico”, afirmou.

