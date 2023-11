Terceira vítima que estava em carro arrastado pela enchente em Taió morre no hospital

Morreu nesta terça-feira, 28, no hospital, a terceira vítima do carro que foi arrastado durante uma enchente em Taió, no Alto Vale. Dirce Lazarini Belli, de 69 anos, ficou 16 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), porém não resistiu.

Segundo os familiares, Dirce será velada na Capela Campo Santo de Taió, sem horário definido. Ela deixa familiares e amigos enlutados. “Dirce acaba de deixar este mundo para estar na presença de Deus. Gratidão a todos que rezaram por ela”, relatou nas redes sociais o irmão da vítima.

Dirce foi internada com sinais de hipotermia e ficou no hospital por 16 dias. Ela foi a terceira vítima do acidente, que aconteceu no dia 16 de novembro. Rosa Maas e Evanilda Comelli Rahn, de 79 anos, também morreram na tragédia. O motorista sobreviveu.

Sobre o caso

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para realizar o resgate dos quatro idosos que estavam no carro. Os bombeiros conseguiram resgatar o condutor e uma passageira que estavam se segurando em uma árvore. A mulher apresentava sinais de desgaste severo e hipotermia.

Outra idosa foi encontrada inconsciente e estava em parada cardiorrespiratória. Ela foi levada para o Pronto Atendimento de Taió, mas acabou morrendo.

Após o resgate das três vítimas, os bombeiros foram informados de que havia mais uma mulher no carro. Com o auxílio de um mergulhador e um guincho, o carro e a mulher foram retirados da água. A vítima já estava sem vida no momento do resgate.

