Terceiro envolvido em roubo à pastelaria em Brusque é preso em Balneário Camboriú

Foi preso nesta quarta-feira, 1º, em Balneário Camboriú, o terceiro autor de um roubo a uma pastelaria de Brusque. O roubo aconteceu em 2 de junho deste ano.

Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal de Brusque, em decorrência de investigação que tramita perante a Divisão de Furtos e Roubos (DFR) de Brusque.

O homem preso nesta quarta-feira, conforme apurado pela DFR, é parente da ex-gerente da pastelaria. Ela se envolveu em um acidente momentos após o crime e morreu.

Dos quatro autores do roubo, três já foram identificados e presos. O grupo especializado em roubos a residências e comércios era formado por sete pessoas. Os integrantes se revezavam na prática dos crimes, eles formavam grupos menores de duas a quatro pessoas em cada crime.

Com esta prisão, apenas dois membros do grupo criminoso seguem foragidos com mandados de prisão ativos. Outros quatro foram presos e um foi morto em confronto com a polícia.

Polícia Civil identificar grupo especializado em roubos

Em 5 de outubro deste ano, a Polícia Civil, por meio da DFR de Brusque, concluiu a investigação e identificou a organização criminosa especializada em roubos a residências e estabelecimentos comerciais.

A investigação começou no dia 7 de janeiro deste ano, quando quatro homens armados invadiram uma residência no bairro Guarani, renderam as pessoas que estavam realizando uma confraternização no local e roubaram dinheiro e celulares.

O segundo crime praticado pela organização aconteceu no bairro Azambuja, em 27 de fevereiro, quando dois homens armados entraram em uma casa, renderam o morador e amarraram ele com fiação elétrica. Eles roubaram apenas dinheiro desta vez.

O terceiro crime atribuído à organização aconteceu em 13 de maio, quando três homens entraram armados em uma residência no bairro Azambuja, renderam os moradores e roubaram dinheiro e celulares.

O quarto crime da organização ocorreu em 2 de junho, quando quatro homens armados com revólver e faca invadiram uma pastelaria no centro de Brusque, rederam um cliente e os funcionários do local, roubando dinheiro e celulares.

