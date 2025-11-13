Terceiro filme da série Truque de Mestre chega aos cinemas de Brusque; confira programação
Longa está disponível no Cine Gracher da Havan
Chegou aos cinemas de Brusque o terceiro filme da série Truque de Mestre, “Truque de Mestre: O 3º Ato”. Os quatro cavaleiros retornam para mais uma aventura. O longa está disponível no Cine Gracher da Havan.
Desta vez, os ilusionistas serão desafiados em uma jornada que envolve a joia mais valiosa do mundo. Ao lado de uma nova geração de ilusionistas, o quarteto se envolve numa trama repleta de reviravoltas e mágicas. Diante de uma empresa corrupta, que lava dinheiro para diferentes criminosos, os dois grupos se reúnem para derrubar a família que controla a companhia.
CINE GRACHER 1
O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 15h30
QUANDO O CÉU SE ENGANA
Dublado / 17h30
O AGENTE SECRETO
Dublado / 20h (não haverá sessão no dia 19)
WICKED: PARTE II
Legendado / 20h (apenas no dia 19)
CINE GRACHER 2
FRANKIE E OS MONSTROS
Dublado / 16h
O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 19h
QUANDO O CÉU SE ENGANA
Dublado / 21h
Legendado / 21h (somente nos dias 13, 16 e 19)
HARRY POTTER E O CÁLICE DE FOGO
Dublado / 20h (apenas dia 15)
CINE GRACHER 3
MAURÍCIO DE SOUZA
Dublado / 16h
SOMBRAS NO DESERTO
Dublado / 18h15 e 20h30
Legendado / 20h30 (apenas nos dias 13, 16 e 19)
HARRY POTTER E O CÁLICE DE FOGO
Legendado / 20h (apenas dia 15)
CINE GRACHER HAVAN 1
O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 15h30
TRUQUE DE MESTRE: O TERCEIRO ATO
Dublado / 17h30 e 20h30
Legendado / 20h30 (nos dias 13 e 16)
J-HOPE TOUR HOPE ON THE STAGE THE MOVIE
Legendado / 19h (somente no dia 15)
WICKED PARTE II 3D
Dublado / 20h (apenas no dia 19)
CINE GRACHER HAVAN 2
O BAD BOY E EU
Dublado / 15h30 e 18h
O TELEFONE PRETO 2
Dublado / 20h30
HARRY POTTER E O CÁLICE DE FOGO
Dublado / 20h (apenas dia 15)
CINE GRACHER HAVAN 3
SE NÃO FOSSE VOCÊ
Dublado / 15h30
PREDADOR: TERRAS SELVAGENS
Dublado / 18h15 e 21h
Legendado / 21h (somente no dia 16)
HARRY POTTER E O CÁLICE DE FOGO
Dublado / 20h (apenas dia 15)
