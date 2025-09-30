A manhã do último domingo de setembro foi marcada por chuva em Guabiruba, mas nem o cenário cinzento impediu que fiéis se dirigissem à Capela São Cristóvão, situada no bairro Aymoré, transformando o local em ponto de luz e devoção.

Nesse contexto, cerca de 600 pessoas vindas de Brusque, Guabiruba e Botuverá participaram de mais um grande encontro promovido pela forania do Terço dos Homens.

A celebração foi presidida pelo padre Mário Peixe, vigário da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no Centro de Guabiruba, e também coordenador espiritual da forania.

Com efeito, o momento foi marcado por profunda fé e comunhão.

Durante a missa, formou-se uma imagem comovente, na qual homens seguravam seus terços, famílias permaneciam reunidas e vozes se uniam em oração.

Era, portanto, a manifestação visível de uma devoção que, desde 2021, tem mobilizado comunidades inteiras da região.

Fiéis unidos pela forania

A forania representa uma instância pastoral que então reúne diversas paróquias de uma mesma região, fortalecendo a unidade da Igreja e incentivando ações conjuntas.

Sendo assim, no caso do Terço dos Homens de Brusque, Guabiruba e Botuverá, essa articulação está ativa há quatro anos e, em 2025, integra cerca de 40 comunidades que se reúnem para rezar de segunda-feira a quinta-feira.

À frente dessa missão está José Panca, coordenador da forania, acompanhado por seu vice, Marcos Bitencourt.

Juntos, eles se dedicam à organização dos encontros e ao incentivo da prática do terço, mantendo viva a chama da fé que une as comunidades da região.

Nesse contexto, o trabalho pastoral se estende por diversas paróquias que abraçam essa missão com entusiasmo.

Entre as paróquias estão São Luís Gonzaga, Nossa Senhora de Azambuja, São Judas Tadeu, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Catarina, São José e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, todas engajadas na vivência espiritual promovida pela forania.

Fiéis em sintonia fraterna

Ao término da missa, a celebração ganhou novos contornos. No salão paroquial da própria Capela São Cristóvão, um almoço preparado com carinho reuniu não apenas os integrantes do Terço dos Homens, mas também seus familiares.

Por conseguinte, o momento foi marcado por reencontros, conversas, sorrisos e abraços.

Mais do que uma simples refeição, o encontro simbolizou a força da amizade e o espírito comunitário que caracterizam a forania.

Para muitos, a cena foi inesquecível. Famílias partilharam a mesa, gerações diferentes conviveram lado a lado, todos unidos pela devoção mariana e pela simplicidade da oração do terço.

Fiéis e a força da fé

O Terço dos Homens, movimento que tem se espalhado pelo Brasil nas últimas décadas, encontra na região do Vale do Itajaí uma expressão vibrante.

Além disso, em Brusque, Guabiruba e Botuverá, praticamente todas as comunidades já abraçaram essa prática.

O encontro deste domingo, ao reunir centenas de fiéis sob o mesmo teto, reforçou a certeza de que a oração comunitária continua sendo um alicerce capaz de transformar vidas, aproximar famílias e fortalecer a fé.

Enfim, entre a chuva da manhã e os cânticos da celebração, o domingo em Guabiruba ficou marcado na memória dos participantes como um dia em que a fé ultrapassou qualquer barreira e mostrou sua força em forma de unidade, esperança e devoção.

Galeria de emoções

Galeria de fotos

Créditos: Ciro Groh/O Município

