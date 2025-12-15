Terminal Urbano de Brusque oferece pilates e auriculoterapia durante espera por ônibus

A espera pelo ônibus no Terminal Urbano de Brusque passou a contar com uma iniciativa voltada à promoção da saúde. Desde 2024, a Academia da Saúde de Brusque desenvolve o projeto Terminal Urbano em movimento, que oferece aulas de pilates e atendimentos em auriculoterapia no próprio terminal.

A proposta utiliza o período de espera de usuários e trabalhadores do transporte público para incentivar hábitos saudáveis.

“A iniciativa surgiu a partir da realidade de quem depende do transporte coletivo e, muitas vezes, precisa aguardar intervalos entre uma linha e outra. Em vez de transformar esse período apenas em espera, o projeto propõe o uso do tempo para atividades de cuidado com o corpo e a mente”, explica o coordenador da Academia da Saúde, Cristian Haag.

As ações ocorrem em uma sala localizada dentro do terminal e são conduzidas por profissionais de Educação Física da Academia da Saúde. As atividades são realizadas três vezes por semana: terças e quintas-feiras, no período noturno, e sextas-feiras, pela manhã.

Não é necessário fazer inscrição prévia nem ter experiência com exercícios físicos. Os grupos são abertos e permitem que cada pessoa participe conforme sua disponibilidade.

Durante as aulas de pilates, são utilizados colchonetes, bolas, pesos e bastões, com foco em alongamento, fortalecimento e mobilidade. Já a auriculoterapia é oferecida como complemento, com a aplicação de sementes de mostarda em pontos específicos da orelha, após uma breve avaliação. A técnica auxilia no controle do estresse, de dores e de outros desconfortos físicos.

O acesso é livre, e o espaço público permite a participação de pessoas de diferentes idades e perfis, inclusive de quem não utiliza o transporte coletivo, mas circula pelo terminal. A sala de aulas fica localizada no segundo andar do Terminal Urbano. Às terças e quintas-feiras, os horários são das 18h15 às 19h15, das 19h30 às 20h30 e das 20h30 às 21h15. Às sextas-feiras, as atividades ocorrem das 7h às 8h.

Para quem participa, os efeitos são percebidos no dia a dia. A moradora do bairro Santa Rita, Adriana Aparecida Lucio Dias, de 37 anos, conta que o pilates passou a fazer parte de sua rotina desde junho de 2024.

“O pilates é muito importante para a minha saúde e bem-estar. Fico mais ativa, tenho menos dores e durmo melhor quando faço o exercício”, relata. Ela explica que costuma pegar o ônibus à noite e aproveita o tempo de espera para participar das aulas.

Outra participante é Mari Alves de Lima, de 68 anos, moradora da Limeira Baixa. Ela aguarda cerca de 20 minutos pelo ônibus após o trabalho e decidiu ocupar esse tempo com as atividades. “É muito bom, porque estou participando de coisas boas. Eu tinha dor no joelho e no braço, e melhorei bastante. Hoje subo e levanto com mais facilidade”, conta.

“Desde a implantação do projeto, observa-se aumento na adesão às atividades físicas, com melhora da mobilidade, do equilíbrio e da força dos participantes, além da redução de queixas como dores musculares, cansaço excessivo e dificuldades para dormir. A iniciativa também contribui para o fortalecimento dos vínculos sociais”, finaliza o coordenador.

