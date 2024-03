A chegada antecipada do clima outonal nesta terça-feira, 5, teve um impacto marcante nas condições térmicas em Brusque e cidades circunvizinhas.

Em um intervalo de apenas 24 horas, observou-se uma queda considerável de 8 a 10°C nos termômetros, resultando em consequências diretas na paisagem local, que rapidamente adotou os traços característicos da transição para a meia estação.

O declínio observado em Brusque e região

A seguir, apresentamos o levantamento completo que ilustra o declínio das temperaturas em apenas 24 horas.

Os dados, exibidos em vermelho, refletem os valores que não ultrapassaram os 23°C, registrados por volta das 13h desta terça-feira.

Por outro lado, os índices marcados em azul indicam os valores registrados na segunda-feira, também por volta deste mesmo horário.

A análise, portanto, traz à tona o mencionado declínio, oscilando de 8 a 10°C, cada um correspondendo ao seu respectivo local, conforme descrito em anexo.

Clima ameno segue em Brusque e região

Conforme previamente anunciado pelo meteorologista Piter Scheuer, toda a região de Brusque deve manter o padrão típico de outono, afetando as condições térmicas até sexta-feira.

Durante esse intervalo, a previsão inclui então chuvas ocasionais, alternadas com momentos de melhoria, nos quais o sol deverá aparecer por alguns períodos.

No fim de semana, há expectativa de retorno do calor, com temperaturas chegando novamente a exceder os 30°C, sem descartar a possibilidade de picos excedendo este patamar, como ressalta Scheuer.

Galeria de fotos após anúncios

Fotos do clima outonal em Brusque

Esta matéria culmina com uma notável galeria de fotos, que exibem os cenários capturados nesta terça-feira em Brusque.

Cada imagem evoca o clima antecipado de outono que permeou a cidade ao longo do dia.

São registros belos e cativantes que temos o prazer de compartilhar com cada leitor que prestigia a nossa coluna.

