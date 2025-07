Terreno para construção de casas populares em Botuverá é definido

A Prefeitura de Botuverá vai adquirir um terreno de R$ 600 mil na parte alta da cidade para receber casas populares. Doze residências serão construídas por meio do programa Casa Catarina, do governo do estado. A aquisição do terreno foi divulgada nesta sexta-feira, 11.

De acordo com o prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), o espaço fica entre os bairros Lageado de Fora e Ribeirão do Ouro. Nas últimas semanas, o município verificava a viabilidade de terrenos para receber as residências.

Botuverá ficou de fora da primeira remessa de municípios de até 10 mil habitantes anunciados como beneficiários do programa. Victor explica que os trâmites em busca do terreno deixaram a cidade de fora do primeiro anúncio, mas garante que, em breve, será contemplada.

“Nós já definimos o terreno. Agora, só falta a parte legal. Não significa que Botuverá ficou de fora do programa. O estado sequer lançou o edital para construção das casas. Quando tivermos o terreno desapropriado e transferido no Registro de Imóveis, vamos informar ao estado”.

O prefeito reconhece que a demanda por moradia não será totalmente suprida em Botuverá com as 12 casas populares. Há famílias interessadas que ficarão de fora. A Secretaria de Assistência Social elabora os critérios junto ao governo catarinense.