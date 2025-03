Teste do bafômetro: mais de 120 motoristas se negam a fazer o exame em Brusque em 2024

No ano passado, 128 motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro em Brusque. Do total, 96% eram homens. Além disso, 30 motoristas foram multados por dirigir alcoolizados. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Detran-SC).

Apenas um motorista foi flagrado e autuado por dirigir com a CNH vencida, e outro, por conduzir um veículo sob efeito de drogas.

O comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Pedro Machado, avalia que os números são considerados estáveis para o município, uma vez que diversas operações para reduzir o número de acidentes envolvendo embriaguez foram realizadas. Ele afirma que o número caiu de 33, em 2023, para 17, em 2024.

O limite de álcool para dirigir no Brasil é de 0,05 mg/l de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. O Brasil adota a política de tolerância zero, ou seja, qualquer taxa de álcool no organismo é passível de penalização.

Os níveis de tolerância são extremamente baixos, então até mesmo uma lata de cerveja, da mais leve que existe, pode atingir a marca de 0,34 mg/l de álcool expelido dos pulmões, caracterizando crime de trânsito e prisão em flagrante.

A recusa em realizar o teste do bafômetro gera uma multa administrativa no valor de R$ 2.934,70, e a penalidade também inclui a suspensão da CNH por 12 meses. Se o motorista reincidir em 12 meses, a multa dobra e a CNH é cassada.

Já a comprovação do uso de drogas é feita por meio de exame de sangue ou pela verificação de sinais de alteração da capacidade psicomotora. Quem atesta essa questão é o policial, por meio do Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (TCS).

Junho é o mês que mais registrou recusas do teste

Outro dado que o Detran-SC oferece na plataforma é o período em que as infrações foram cometidas. Todos os meses do ano passado registraram casos de recusa ao teste do bafômetro. Apenas em junho, foram 18. O mês lidera o ranking.

O comandante afirma não haver um motivo específico para o pico ter sido em junho, mas acredita que o número de operações realizadas no mês pode ter sido um dos fatores.

Na sequência estão agosto (17), setembro (15), maio (12), outubro e fevereiro, ambos com 11. Depois aparecem março e abril, ambos com dez casos. Em janeiro, foram oito casos, e em julho e novembro, foram seis em cada. Por fim, foram registrados quatro casos em dezembro.

Além disso, também é possível saber o dia em que as infrações foram cometidas. No caso do teste do bafômetro, entre sexta-feira e domingo é o período em que mais os motoristas se negam ao teste.

No sábado ocorreram 33,6% dos casos, seguido do domingo (29,7%) e sexta (12,5%). Já nos outros dias da semana estão quarta e quinta, ambos com 9,4% dos casos, e terça (3,9%). Por fim, está a segunda-feira, com 1,6% dos casos registrados nesse dia.

Gênero e idade

O Detran-SC registrou o tipo de veículo, o gênero e a idade de 91 motoristas que se recusaram a fazer o teste no ano passado. Do total, 57 conduziam carros, 14 motocicletas e nove caminhonetes.

Partindo para a idade, a faixa etária que lidera o ranking é de 30 a 39 anos, com 30 pessoas se recusando. Na sequência, está 40-49 anos (26), 50-59 anos (15) e 20-29 anos (12). Seis pessoas entre 60 a 69 anos se recusaram e, por fim, uma entre 20 a 29 anos e outra de 70 a 79 anos.

Partindo para o gênero, apenas uma mulher entre 20 a 29 anos se recusou, e duas com idades entre 60 e 69. As demais recusas foram feitas por homens ao volante.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: