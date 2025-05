Testemunha de acidente que deixou motociclista gravemente ferido em Brusque relata novos detalhes

Uma testemunha do acidente que deixou um motociclista gravemente ferido na rua Maximiliano Furbringer, entre os bairros Souza Cruz e Jardim Maluche, durante a noite desta segunda-feira, 19, em Brusque, relatou detalhes da colisão.

Conforme a filha da condutora do Ford Ka, a motorista ficou no local até às 1h desta terça-feira, 20, aguardando a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) para que fosse feito o boletim de ocorrência e averiguação e conferência do acidente. Ainda segundo a testemunha, há filmagens retratando que ambos os envolvidos estavam errados.

“O carro da minha mãe, por não ter feito a parada para conversão na entrada da rua, e a moto por ter ‘podado’ o carro que estava na frente dele, assim ficando em ponto cego e estando em alta velocidade”. A moto seguia no sentido Dom Joaquim-Jardim Maluche no sentido contrário ao carro.

Questionada sobre os ferimentos das vítimas, ela informou que os ocupantes do carro não ficaram feridos, mas confirmou que o motociclista ficou com ferimentos graves. A testemunha relata que não possui detalhes acerca dos ferimentos do condutor da moto.

A motocicleta Honda Biz era conduzida por um jovem de 23 anos, já o carro era dirigido por uma mulher de 50.

