Testemunha relata versão do motorista em acidente com caminhão em Botuverá: “dormiu e, quando viu, já estava caindo”

O jornal O Município obteve novas informações sobre o acidente registrado na tarde desta terça-feira, 16, em Botuverá. Conforme já noticiado, um caminhão tombou em um riacho no bairro Ourinhos, próximo ao Museu do Imigrante.

A atualização, obtida por meio do relato de uma testemunha, aponta que o veículo era um caminhão madeireiro, com placas de Brusque, que estava vazio no momento do acidente e que não possui ligação com a prefeitura de Botuverá.

O motorista conseguiu sair sozinho do veículo. Segundo a testemunha que presenciou a ocorrência, ele apresentava dores no ombro e um corte na orelha.

O condutor relatou que havia adormecido ao volante e, ao perceber, já estava tombando com o caminhão. “Ele disse que acabou dormindo e, quando percebeu, já estava caindo. Não conseguiu desviar e o caminhão tombou”, contou a testemunha.

No primeiro momento, o motorista recusou atendimento hospitalar e demonstrou maior preocupação com o caminhão, já que não possuía seguro. Em seguida, aceitou ser levado a uma unidade de saúde por um morador que estava no local.

O Corpo de Bombeiros chegou logo depois, fez a contenção de um vazamento de diesel e prestou apoio à ocorrência. A Polícia Militar também esteve no local e registrou o acidente.

Segundo os bombeiros, não havia ninguém quando as equipes chegaram no local.

Colaborou: Vitor Souza

