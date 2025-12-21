Testemunhas relatam possível motivação para esfaqueamento fatal na Praça Barão de Schneeburg, em Brusque

Testemunhas que presenciaram a ação na Praça Barão de Schneeburg, em Brusque, detalharam à reportagem de O Município os momentos que antecederam a morte do homem que foi esfaqueado na tarde deste domingo, 21.

Segundo os relatos, a vítima havia tido um desentendimento pela manhã com outro homem.

Durante a manhã, ele entregou um pacote de bolacha a outra pessoa e, em seguida, ambos começaram a trocar socos e chutes, inicialmente como brincadeira, mas a situação acabou ficando séria. O outro homem teria se afastado após a confusão, mas avisou que retornaria para acertar contas.

Mais tarde, enquanto descansava e comia frutas que havia recebido, a vítima foi surpreendida pelo agressor. Testemunhas relatam que o homem correu em volta da praça e desferiu a facada. A vítima entrou em uma loja de acessórios próxima após ser atingida, onde acabou caindo.

Uma funcionária da loja chegou a desmaiar ao presenciar a cena, sendo atendida no local por equipes de socorro.

“Eu olhei e vi ele correndo em volta, mas já tinha sido esfaqueado. Entrou na loja e logo caiu”, relatou uma das testemunhas. Outra pessoa presente reforçou que a confusão inicial da manhã antecedeu o ataque e que pessoas tentaram intervir para separar a briga.

Equipes de segurança isolaram a área e acompanharam os primeiros atendimentos. Ainda não há informações sobre a motivação do crime ou identificação oficial do agressor.

A reportagem segue acompanhando o caso e atualizará à medida que novas informações forem confirmadas pelas autoridades.

