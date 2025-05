Thayse Rosa deixa cargo de secretária de Saúde de Brusque

A Prefeitura de Brusque informou na tarde desta quarta-feira, 28, que a secretária municipal de Saúde, Thayse Rosa, deixou o cargo por motivos de ordem pessoal. O anúncio foi realizado através de uma nota.

Segundo a prefeitura, durante sua gestão, “Thayse foi protagonista de uma transformação histórica na saúde pública da cidade. Sob sua liderança, Brusque alcançou a maior ampliação de equipes da Estratégia Saúde da Família já registrada, fortalecendo a atenção básica e descentralizando o atendimento à população”.

Confira o restante da nota na íntegra:

“Foi também sob sua coordenação que a cidade entregou à comunidade o novo Pronto Atendimento 24h do bairro Santa Terezinha, um equipamento moderno, completo e aguardado há mais de uma década. Outro marco de sua gestão foi a implantação do MOP – o sistema de transporte sob demanda que se consolidou como o “Uber da Saúde”, facilitando o deslocamento de pacientes para consultas e exames especializados. A Prefeitura agradece a profissional por sua dedicação e compromisso com a saúde dos brusquenses e deseja êxito em seus projetos pessoais e profissionais”.

O novo nome que assumirá a secretaria de Saúde será anunciado nos próximos dias, pela Secretaria de Relações Institucionais.

Assista agora mesmo!

Desenvolvedor de Guiné-Bissau, na África, conheceu Brusque após contato no LinkedIn: