O casamento é um capítulo mágico na história de muitos casais, um momento em que o amor é celebrado e muitos sonhos se realizam. Para guardar as lembranças dessa grande festa com cuidado e sensibilidade, o fotógrafo blumenauense Tiago Schumacher se destaca pela excelência e pela experiência, após mais de 300 celebrações matrimoniais fotografadas.

Essa trajetória se iniciou em 2011, quando a fotografia virou uma paixão para Tiago Schumacher e, em seguida, se tornou uma profissão. Hoje, o gosto por fotografar se reflete no trabalho realizado. O diferencial do fotógrafo está na abordagem descontraída e leve, e na valorização da singularidade de cada casal, seja no pré-wedding ou na festa.

“Eu faço o que chamamos de foto-gratia documental. Entao, não sou aquele fotógrafo que ficará inter-ferindo no desenrolar do casamento, mas sim registro o que acontece e deixo os noivos livres para curtirem a festa. Afinal, essa é a ideia: comemo-rar com os amigos e familiares este dia tão especial”, conta.

A busca pela naturalidade e essência de cada momento segue mesmo após o fim da festa. “Depois de anos de experiência, aprendi na prática que o fotógrafo não tem a capacidade de escolher as fotos que o casal vai receber”, afirma.

“Certa vez fiz uma foto na saída da igreja do noivo abraçando a mãe e falando algo. A cena poderia passar despercebida, mas, quando o noivo viu a foto, ele se emocionou. Me disse que, naquele momento, ele estava falando com a mãe sobre seu pai, já falecido, e do quanto ele queria ver os filhos casados formando suas famílias”, recorda.

A partir desse momento, Tiago mudou a forma de trabalhar e, hoje, ele envia todas as fotos brutas para os noivos escolherem quais serão editadas. “Praticamente todos os colegas que conheço fazem a seleção e mandam prontas aos noivos. Entretanto, eu acredito que somente eles têm a capacidade de entender o que aquele segundo único lembra”, explica.

Segundo o profissional, a decisão permite ao casal reviver todos os momentos que jamais seriam apreciados se o próprio fotógrafo escolher as fotos que vai entregar. “A fotografia para mim é isso. É uma viagem no tempo que, muito além de uma bela imagem, te leva de volta para aquele segundo exato que não volta mais. Mas, graças a um bom profissional, viverá para sempre nas memórias que a fotografia traz”, completa.

Flexibilidade

Além de sua dedicação à arte da fotografia, Tiago também se destaca pela sua abordagem acessível e flexível. Ele entende que cada casal tem suas próprias necessidades e preocupações, e está sempre disposto a se adaptar para garantir uma experiência perfeita.

Outro cuidado é com os equipamentos, que, a cada ano, são atualizados e novidades são incluídas, como novas câmeras, lentes e outras tecnologias. Tudo isso visando eternizar um sonho da melhor forma possível.

“É um investimento. Brinco com os clientes que a cobertura fotográfica é a parte mais barata de toda a festa e talvez uma das mais valiosas. As melhores lembranças ficam nas fotografias e isso não tem preço”, finaliza.

