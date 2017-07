Tim anuncia chegada do 4G a Botuverá e outras cidades do estado

A Tim anunciou que chegará a mais 385 municípios, totalizando 1.850 cidades cobertas com a tecnologia de quarta geração. Um dos novos municípios atendidos será Botuverá.

Desde setembro de 2015, a operadora possui a maior rede 4G no Brasil e em breve cobrirá mais de 90% da população urbana do país com a tecnologia. De acordo com os Resultados da companhia no primeiro trimestre do ano, cerca de 66% do tráfego de dados dos seus usuários já são gerados através de dispositivos 4G.

Em Santa Catarina, a tecnologia de 4G está presente na realidade de um número cada vez maior de catarinenses. A TIM acaba de ativar a tecnologia de quarta geração em 26 novas cidades. Em junho investimento foi para as cidades de Massaranduba (DDD 47), Jaguaruna (DDD 48), Otacílio Costa,Ponte Alta, Urubici e Herval D’Oeste (DDD 49). Com isso, a operadora mantém a liderança do 4G no Estado.

De acordo com o plano industrial da companhia para o triênio 2017-2019, a empresa investirá R$ 12 bilhões no país, com foco na expansão e qualidade da rede de quarta geração. O número de cidades cobertas pelo 4G da TIM pode ser acompanhado no portal Teleco.

Cidades com novas ativações 4G: