Timão sofre no fim, mas vence o São Paulo e dorme líder do Brasileirão

O torcedor corintiano segurou a respiração até o último instante da partida contra o São Paulo, mas no apito final, soltou o grito de líder. O Corinthians está no topo da tabela do Campeonato Brasileiro com a vitória por 3 a 2 diante do tricolor.

Partida eletrizante

As duas equipes já começaram em alta voltagem. O placar já estava aberto aos seis minutos do primeiro tempo. Romero recebeu passe estupendo de Marquinhos Gabriel nas costas da zaga e aproveitou para marcar. Mas o empate não demorou muito para acontecer: Junior Tavares mandou falta para a confusão da área e Gilberto, livre, colocou lá dentro aos 17 minutos.

Ainda na etapa inicial, aos 40 minutos, Gabriel tratou de desempatar para o Corinthians. Em falha de Lucão, ele chegou para completar e marcar o segundo. Se a situação era boa para o Corinthians, aos 16 minutos do segundo tempo ficou melhor. Jô foi derrubado na área por Douglas e o árbitro marcou pênalti. Jadson cobrou e fez.

Mas o jogo pegou fogo mesmo aos 38 minutos, quando Wellington Nem recebeu bola de Junior Tavares para acertar a meta, diminuindo o placar. Aí o tricolor foi para o abafa, tentando o gol em diversas oportunidades, mas por capricho a bola não entrava. Resultado final: vitória do novo líder.

Vitória 2×0 Atlético-MG

A fase do Galo não é boa. Nesta rodada, o tropeço veio diante de uma equipe que também não fazia grande campanha na competição. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Kieza cobrou pênalti nas redes de Victor, que até acertou o canto, mas não conteve a cobrança. Já no segundo tempo, aos 19, Neilton foi o responsável por azedar de vez os planos do Atlético, em bela jogada a qual o atacante passou pelo defensor antes de marcar. O time mineiro encerrou a rodada na lanterna da competição.

Avaí 1×1 Flamengo

Quem também não vive seu melhor momento é o Flamengo. Mesmo contra o Avaí, equipe considerada das mais frágeis do campeonato, a vitória não apareceu. Quem abriu o placar foi o time da capital catarinense. Romulo recebeu sozinho na frente da área e tocou na saída do goleiro Thiago. Mas o Fla não deixou por isso mesmo: aos 15 do segundo tempo, Leandro Damião aplicou uma bicicleta de rara felicidade para as redes.

Ponte Preta 3×2 Chapecoense

A Chape despencou na tabela com a segunda derrota consecutiva no Brasileirão. No primeiro tempo, aos 15 minutos, Renato Cajá abriu o placar após batida colocada. Lucca marcou o segundo, apenas dez minutos depois, após receber boa bola de Sheik que havia aplicado caneta em Moisés Gaúcho. O terceiro veio com Naldo, depois da cobrança de falta de Naldo. A Chape até descontou com Osman e Rossi, mas ficou por isso mesmo.

Botafogo 2×2 Coritiba

No jogo da manhã, tudo igual em um empate repleto de gols. Kleber Gladiador marcou o primeiro após cobrança de pênalti. Roger marcou para o Fogão, aos 22 do primeiro tempo, após passe de cabeça. Em novo pênalti, já ao segundo tempo, Henrique Almeida voltou a deixar o Coxa em vantagem, contudo Joel Carli botou mais uma lá dentro, deixando tudo igual e encerrando o placar.