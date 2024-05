O Nanpe, time brusquense de fut7, foi campeão da Copa Fut7 HKR Soccer, realizada neste sábado, 4, no campo do HKR Soccer, na localidade do São João, em Brusque. A final da competição, chancelada pela federação estadual da modalidade, foi vencida por 4 a 2, de virada, sobre o Ousadia, de Balneário Camboriú. Os gols do Nanpe foram marcados por Hudson, Godo, Pertille e Hallef.

Diversos ex-atletas profissionais atuam pelo Nanpe com passagens por Brusque e Carlos Renaux, a exemplo de Mineiro, Thiago Cristian e Valkenedy. O time também reúne diversos dos melhores jogadores dos Campeonatos de Futebol Amador de Brusque e Guabiruba, como Harri Westarb Neto, o Godo.

Pruzak abriu o placar com um minuto de jogo para o Ousadia, chutando rasteiro no canto esquerdo do goleiro Patrick, após receber o arremesso lateral.

Hudson empatou aos quatro, recebendo na esquerda e finalizando na saída do goleiro. Aos sete, Milito saiu jogando errado e entregou nos pés de Godo, que não teve problemas para finalizar cara a cara com o goleiro e correr para o abraço: 2 a 1 para o Nanpe.

Aos 25 minutos, o tempo fechou. A partida sempre esteve tensa e, após Thiago Cristian sofrer uma entrada mais dura, começou um bate-boca e um empurra-empurra generalizado, que durou cerca de cinco minutos.

As redes só foram voltar a balançar no fim do jogo. Aos 25 minutos do segundo tempo, Pasa arriscou de longe e Patrick acabou aceitando: 2 a 2.

No minuto seguinte, contudo, Pertille mandou uma bomba de longe e desempatou: 3 a 2 para o Nanpe. Aos 28, Hallef recebeu bom passe e emendou de primeira, sem deixar a bola cair: outro golaço, para fechar a conta: 4 a 2, e Nanpe campeão da Copa HKR pela terceira vez.

