Time de basquete de Brusque está nos Estados Unidos para participar de intercâmbio

A equipe de basquete de base da SER Brusque está nos Estados Unidos para uma série de atividades de intercâmbio. Os 16 atletas e a comissão técnica do time estão na Flórida, na cidade de Fort Walton Beach, para os primeiros compromissos do programa Leadership Through Basketball, que é viabilizado pelo Programa Small Grants 2024.

O projeto da SER Brusque foi um dos 12 selecionados (de 370 inscritos) pelo Programa Small Grants 2024, uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos e viabilizado pelo Consulado Geral dos EUA, em Porto Alegre.

O projeto possibilitou que o time brusquense participe de um período de 12 dias de treinamento, visitas técnicas, jogos e formação em liderança no Florida Coastal Prep, em Fort Walton Beach, na Flórida. O programa Leadership Through Basketball faz parte do Projeto Small Grants Brazil, uma iniciativa que visa promover o desenvolvimento de líderes por meio do esporte, com foco especial no basquete.

Viagem

O grupo chegou nos Estados Unidos na quarta-feira, 19. Os atletas da equipe catarinense já tiveram muitas experiências nestes dias, como duas sessões de treino intensas e dinâmicas, comandadas pelos renomados treinadores DeForest e Bechelli.

O foco das atividades foi em finalizações e ações ofensivas, dois pilares essenciais para o sucesso no basquete. Serão duas sessões de treinos por dia, e neste final de semana serão disputados os primeiros jogos amistosos com equipes locais.

Um dos pontos altos da viagem será no dia 28 de março, quando a comitiva da SER Brusque terá a oportunidade de prestigiar a partida entre New Orleans Pelicans e Golden State Warriors, pela NBA.

O Florida Coastal Prep é um programa de ensino médio com o foco em impulsionar jogadores de basquete que sejam aspirantes ao esporte universitário. Nesta academia, os atletas têm o acompanhamento com os melhores recrutadores de faculdades e disputam competições juntamente com os melhores programas de preparação e faculdades juniores do país.

