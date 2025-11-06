Time sub-17 do Carlos Renaux perde para Avaí e para na semifinal do BG Prime

Equipe de Brusque perde por 4 a 0 em Florianópolis

A campanha do time sub-17 do Carlos Renaux no BG Prime Evolução Sub-17 se encerrou nesta quarta-feira, 6, após derrota para o Avaí, em Florianópolis.

O time de Brusque perdeu por 4 a 0 no CFA do Avaí, anexo ao estádio da Ressacada. PH, Weillon, Caio e Baptista marcaram os gols do Leão.

O torneio reuniu equipes de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na primeira fase, o Carlos Renaux conquistou cinco vitórias, dois empates e uma derrota (justamente para o Avaí) e terminou na terceira colocação entre nove times.

