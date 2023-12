“Tinha um coração gigante”: amigos se despedem de motociclista que morreu após acidente no Santa Terezinha

Geovane Coelho Junior, de 28 anos, morreu após um acidente com um carro na noite da quarta-feira, 13, na rodovia Antônio Heil, no Santa Terezinha, em Brusque. Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram suas homenagens a ele.

O empreendedor Diogo Gomes conheceu Geovane em 2014 quando ambos serviram ao exército no Tiro de Guerra de Brusque.

“Não éramos do mesmo pelotão, ele era do outro agrupamento. Mas como sempre estávamos juntos nas missões, já que ele era o líder dos cabos, ele sempre comandava a equipe. E ali começou uma amizade. Sempre estávamos brincando. Refletindo sobre a morte dele, percebi que ele realmente tinha um coração gigante. Não lembro de alguém falando mal dele. Sempre foi um cara do bem e brincalhão. Na minha vida ele foi referência para eu ser uma pessoa educada. Ele me inspirou muitas vezes. Só tenho memórias boas que irão ficar para a história. Que ele continue brilhando lá em cima”, conta.

A namorada de Geovane também se despediu nas redes sociais. “O amor da minha vida virou um anjo. Você me fez a mulher mais feliz do mundo durante nossos quase sete anos de namoro. Tenho certeza que Deus está te recebendo de braços abertos aí em cima. Ainda não consigo acreditar. Fica bem, minha vida. Eu jamais serei a mesma sem você”.

“Menino maravilhoso. Ficará para sempre em nossos corações”, postou uma mulher. “Ainda sem acreditar no que aconteceu. Vai com Deus, irmão”, publicou um homem.

O acidente

O acidente aconteceu nas proximidades da igreja do bairro, por volta das 21h30. Geovane conduzia uma Yamaha MT07, com placas do Mercosul.

Ele foi encontrado pelos bombeiros com suspeita de fraturas nas pernas e tórax e já sem sinais vitais, com pessoas realizando reanimação cardiopulmonar.

Os socorristas continuaram o atendimento utilizando o desfibrilador, mas ele não resistiu.

Leia também:



1. Identificado motociclista que morreu em acidente no Santa Terezinha, em Brusque

2. Brusque sob forte calor no fim de semana; há risco de trovoadas?

3. “O prefeito lavou as mãos como Pilatos”, diz Luciano Hang após lei sobre grafite ser sancionada em Brusque

4. Homens são condenados após tentarem fugir da UPA de Brusque; um deles agrediu um agente penitenciário na cabeça

5. Idosa é atropelada por carro enquanto atravessava rua no Centro de Brusque

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: