“Tinham um bom coração”: amigos se despedem de casal morto em acidente de trânsito em São João Batista

Amigos lamentaram a morte de José Luiz Pietroski, de 47 anos, e Iraci Muller Ribeiro, 57, os ocupantes da Fiat Strada que morreram após um acidente na SC-410, em São João Batista, na quinta-feira, 10.

Segundo Fábio Andrade Nascimento, amigo do casal, os dois já foram proprietários de uma casa noturna e, atualmente, trabalhavam na área da construção civil. “José era um grande amigo, tinha um coração bom. Era sério e honesto. Irani também era uma pessoa excelente”, disse.

Gabrielly Prado, também amiga da família, contou que o casal era muito querido pelos vizinhos, além de serem humildes e trabalhadores.

“A Irani, em especial, era uma ‘mãezona’ muito carismática, educada e parceira. Trabalhou com a minha mãe na época em que ela tinha um ateliê de costura, sempre muito responsável e caprichosa. Praticamente me viu crescer, me formar, de menina a mulher. Agora, nos últimos dias antes de sua vida ser ceifada de forma tão trágica e revoltante, lembro dela passando por mim aqui na rua onde moramos, sempre com um sorriso no rosto. Espontânea… era assim que ela era”, relembrou.

Ainda segundo Gabrielly, recentemente o casal havia adotado uma menina, o que demonstra o coração generoso que ambos tinham.

“A adoção ocorreu nos últimos anos. A menina era muito bem cuidada e amada por eles. Não consigo imaginar o vazio que ficará daqui para frente, mas vamos pedir por Justiça incansavelmente. É dessa forma triste e dolorosa que nos despedimos desse casal querido, que era um verdadeiro exemplo de alegria e amor à vida. Tenho certeza de que, juntos, viveram intensamente seus dias aqui na Terra. Partiram cedo demais… Agora resta a saudade e o aperto no coração. Que Deus conforte a todos nós, amigos e familiares, e receba os dois de braços abertos na vida eterna”, concluiu.

Ainda não foram divulgadas informações de velório e sepultamento.

Acidente

A colisão aconteceu na altura do bairro Rio do Braço, por volta de 17h15. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a Strada tinha placas de Blumenau.

Os outros dois veículos envolvidos no acidente são um Chevrolet Onix, de Canelinha, que era conduzido por um homem de 25 anos, e um Jeep Compass, de São João Batista, conduzido por um motorista de 59 anos.

Conforme os dados colhidos no local e pela dinâmica dos fatos, o Compass transitava na rodovia sentido Nova Trento-São João Batista, quando, nas proximidades do km 26, perdeu o controle do veículo e acabou invadindo a contramão, colidindo com os veículos que transitavam sentido oposto. O Onix foi atingido na lateral, enquanto a Strada foi atingida de frente, ocasionando a morte do motorista e da passageira.

Colaborou: João Henrique Krieger

