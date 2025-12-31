Tio sai de loja com sobrinho de 7 anos e encontra homem com pênis exposto no Centro de Brusque

Um morador de Brusque saiu de uma loja com o sobrinho, de 7 anos, e encontrou um homem com o pênis exposto na saída do estabelecimento, no Centro de Brusque, na tarde da terça-feira, 30. Ele registrou um boletim de ocorrência.

O documento, juntamente com o relato do morador, que preferiu não se identificar, foi enviado ao jornal O Município. O homem, de 33 anos, conta que estava na loja, localizada na rua Prefeito Germano Schaeffer, acompanhado da irmã, de 27 anos, e do filho dela.

Ao sair do estabelecimento, por volta das 14h50, ele viu o homem que, segundo o relato, vive em situação de rua, com o pênis exposto. “Ele estava perto da porta de saída e entrada da loja, que é muito frequentada por famílias e crianças”, diz o tio.

“A situação foi extremamente constrangedora, sobretudo pela presença de uma criança, além do grande fluxo de famílias e pedestres no local, por se tratar de uma área comercial movimentada. Por medo e receio, não houve qualquer tipo de diálogo ou intervenção com o indivíduo”, relata.

O morador afirma que se afastou do local para preservar a integridade do sobrinho diante da situação. Ainda na terça, ele registrou o boletim de ocorrência. O tio suspeita que o homem seja o mesmo que foi visto despejando lixo sobre si na avenida Cônsul Carlos Renaux, por volta das 14h desta terça-feira.