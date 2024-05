Tire todas as dúvidas sobre a 30ª Fenajeep, que começa nesta quarta-feira em Brusque

A 30ª edição da Fenajeep está prestes a acontecer em Brusque. O evento, que inicia nesta quarta-feira, 29, promete reunir cerca de 40 mil pessoas em cinco dias. A festa jipeira comemora o aniversário de 30 anos. Para não ficar por fora de nada do que vai acontecer na Fenajeep, confira as informações detalhadas sobre a festa.

Local, data e horário

A Fenajeep vai acontecer entre os dias 29 de maio e 2 de junho na rua Abraão de Souza e Silva, número 1777, Estrada da Fazenda. No primeiro dia, uma quarta-feira, o evento inicia às 17h, com hasteamento da bandeira. A Fenajeep termina no domingo, às 18h, após premiação e encerramento.

Ingressos

Na quarta-feira, primeiro dia do evento, a entrada é gratuita. Na quinta, sexta e domingo, os ingressos são vendidos a R$ 50. Especificamente no sábado, o valor será de R$ 60. É possível adquirir um passaporte, que garante acesso em todos os dias do evento, pelo valor de R$ 100.

Os ingressos estão à venda de forma antecipada no site fenajeep.com.br, na aba “Ingressos antecipados Fenajeep 2024”. É possível, ainda, realizar a compra na bilheteria durante o evento. O pagamento pode ser efetuado por cartão, Pix ou dinheiro. Pelo site, o valor pode ser parcelado em até quatro vezes.

Crianças até 10 anos não pagam entrada. Pessoas com 60 anos ou mais e menores de 18 anos têm direito à meia-entrada. Assim, o valor diário inteiro, de R$ 50 na maioria dos dias, passa a ser de R$ 25 para o público que tem este direito.

Alimentação

A área de alimentação da Fenajeep fica em um pavilhão de 2,4 mil metros quadrados. O restaurante vai servir buffet livre por R$ 75, além de churrasco “de igreja” por R$ 80. O valor é o mesmo em todos os dias do evento.

Para quem desejar outra opção, haverá os food trucks, que terão cachorro-quente, pizza e outros lanches. O copo de chope será vendido por R$ 15 e a opção de combo, que conta com cinco chopes, no valor de R$ 65.

Onde ficar

A Fenajeep oferece acampamentos para pilotos e visitantes. O primeiro, destinado aos competidores, não possui mais vagas disponíveis. Quanto ao acampamento para visitantes, é necessário fazer reserva pelo telefone (47) 9 9946 7484. As áreas contam com estrutura com banheiros.

O local do evento fica a 11,5 quilômetros do Centro de Brusque, cerca de 20 minutos de carro. Para chegar a Itajaí, são 25,5 quilômetros, em torno de 30 minutos. Balneário Camboriú fica a 36,5 quilômetros, equivalente a 40 minutos.

Blumenau está a cerca de 40 quilômetros do local da Fenajeep, aproximadamente 50 minutos de carro. Por fim, para chegar à capital Florianópolis, são 110 quilômetros, cerca de 1h30 pela BR-101.

Atrações

O evento contará com o tradicional Salão Off-Road. Além disso, haverá o Espaço Jeep Garden, montado embaixo da bandeira do Brasil. Bandas estilo country vão se apresentar todos os dias. Na sexta e no sábado, haverá outras atrações musicais além das bandas estilo country. O complexo da Fenajeep vai abrigar também um parque infantil.

Competições

Diversas modalidades estão inclusas na Fenajeep. Serão realizadas as provas de contrarrelógio do Gaiola Cross e Jeep Cross. Além disso, o Desafio Fenajeep, que testa as habilidades dos pilotos e leva o público ao delírio durante a passagem dos obstáculos, está confirmado.

O Passeio Expedition e o Passeio Radical acontecem fora do complexo da Fenajeep. O primeiro se trata de trilhas leves, ideal para as pessoas com veículos 4×4 se divertirem com suas famílias. Já o segundo é destinado aos jipeiros que preferem mais aventura e possuem veículo mais preparado, com guincho e pneus maiores.

O rally de regularidade é outra competição garantida e acontece fora do local do evento. A novidade para esta edição é o Adventure Cup, uma prova para UTVs que ocorrerá parte dentro do complexo da Fenajeep e parte fora.

Outra novidade da 30ª Fenajeep é o telão que vai exibir as provas dentro do complexo. Quando o piloto passar por algum obstáculo difícil, por exemplo, o replay será exibido para o público.

Programação

29/05 (quarta-feira):

17h: hasteamento da bandeira

19h: cerimonial de abertura do evento e do salão

20h: show com Redbarn Band no Jeep Garden

21h: encerramento do Salão Off-Road

30/05 (quinta-feira):

8h: abertura de bilheteria e estacionamento

9h: início das provas no complexo

10h: abertura do Salão Off-Road

18h30: show com Redbarn Band no Jeep Garden

19h: encerramento das provas no complexo

21h: encerramento do Salão Off-Road

31/05 (sexta-feira):

8h: abertura de bilheteria e estacionamento

9h: início das provas no complexo

10h: abertura do Salão Off-Road

14h: início do Desafio Fenajeep

18h: encerramento do Desafio Fenajeep

18h30: show com Redbarn Band no Jeep Garden

19h: encerramento das provas no complexo

21h: encerramento do Salão Off-Road

01/06 (sábado):

8h: abertura de bilheteria e estacionamento

8h: saída do Passeio Radical

8h30: saída do Passeio Expedition

9h: largada do Adventure Cup

9h: início das provas no complexo

9h30: início do Rally Fenajeep

10h: abertura do Salão Off-Road

10h: início do Desafio Fenajeep

18h: encerramento do Desafio Fenajeep

18h30: show com Redbarn Band no Jeep Garden

19h: encerramento das provas no complexo

21h: encerramento do Salão Off-Road

02/06 (domingo):

8h: abertura de bilheteria e estacionamento

9h: início das provas no complexo

10h: abertura do Salão Off-Road

10h: início do Desafio Fenajeep

14h30: início das finais no complexo

15h: encerramento do Desafio Fenajeep

17h: arriamento da bandeira

17h30: premiação das categorias

18h: encerramento da 30ª Fenajeep

Mais informações

Outras informações sobre a 30ª Fenajeep podem ser adquiridas pelo site fenajeep.com.br ou pelo perfil do Instagram @fenajeep.

Assista agora mesmo!

Médico da Nicarágua faz carreira trabalhando no SUS de Brusque: