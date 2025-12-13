Tiro de Guerra 05-005 realiza solenidade de passagem de chefia em Brusque

O Tiro de Guerra 05-005 de Brusque realizou, na manhã deste sábado, 13, a solenidade de passagem de chefia.

O subtenente Odair José Dalla Corte transmitiu oficialmente o cargo de chefe de instrução ao subtenente Alexandre Donizete Nogueira do Nascimento, em cerimônia realizada às 9h.

À frente do Tiro de Guerra por dois anos, Dalla Corte destacou o sentimento de dever cumprido ao encerrar o período no comando da unidade, considerada o Tiro de Guerra centenário mais antigo do Brasil em funcionamento.

Segundo ele, os desafios enfrentados ao longo da gestão contribuíram para o fortalecimento da instituição no município.

“Eu fiquei à frente do tiro de guerra por dois anos e saio com o sentimento de dever cumprido. Procuramos fazer sempre o melhor aqui em Brusque”, afirmou o subtenente.

Durante a despedida, Dalla Corte desejou sucesso ao novo chefe de instrução e ressaltou a importância do apoio institucional e da comunidade para a continuidade do trabalho.

“Desejo sorte a quem assume agora e que ele tenha o apoio que eu tive da sociedade de Brusque e do poder público, para dar sequência às melhorias que iniciamos”, disse.

Após a cerimônia, o subtenente confirmou que seguirá para o 1º Batalhão Ferroviário, em Lages, onde assumirá uma nova função. “É um novo desafio. Ainda não sei exatamente qual será a minha função, mas vamos encarar de cabeça erguida”, declarou.

Novo comandante

Ao assumir o comando, o subtenente Alexandre Donizete Nogueira do Nascimento afirmou que o foco será dar continuidade ao trabalho desenvolvido e avançar na melhoria da estrutura da unidade.

“Esperamos dar sequência ao trabalho do chefe de instrução anterior. Temos muita expectativa e muito trabalho a ser realizado”, destacou.

Segundo ele, além da formação dos atiradores, a nova gestão pretende concentrar esforços na qualificação das atividades e na melhoria das condições do Tiro de Guerra em Brusque.

“Vamos dedicar tempo e esforço para contribuir com tudo o que for necessário para fortalecer a unidade”, completou.

