Tiro de Guerra de Brusque realiza passagem de comando da unidade

O Tiro de Guerra de Brusque, TG-05-005, realizou nesta sexta-feira, 15, a passagem de comando da unidade militar. O até então comandante, subtenente Ivan Silva Santos, dá lugar ao subtenente Odair José Dalla Corte.

Como de costume, a troca de comando do Tiro de Guerra acontece a cada dois anos, são substituídos o chefe de instrução e o sargento da unidade. Porém, neste ano, apenas o chefe de instrução será trocado. O sargento Márcio, atual instrutor, permanece na função por mais um ano por por solicitação pessoal.

Agradecimentos

O subtenente Ivan agradeceu pela oportunidade e ressaltou o carinho que adquiriu pela cidade de Brusque. “Estamos indo embora, mas nosso coração está em Brusque”.

Durante o período de fala, Ivan comentou sobre cinco atiradores que haviam se acidentado gravemente durante o seu período de serviço em Brusque. E que durante a recuperação, imediatamente, mesmo com sequelas, os jovens pediram para retornar ao TG, ressaltando assim o comprometimento e responsabilidade dos atiradores com a unidade.

O subtenente fez uma série de agradecimentos ao companheiro de serviço, sargento Márcio, à prefeitura e a todas os outros parceiros que ajudam o Tiro de Guerra durante as instruções.

Novo sub

O agora chefe de instrução, subtenente Dalla Corte, menciona que tem o intuito de dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Ivan. E vindo de Concórdia, Oeste Catarinense, sentiu-se abraçado pela cidade brusquense.

A cerimônia contou com a presença do vice-prefeito Deco Batisti, do comandante da Polícia Militar, Pedro Machado, do capitão do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Basílio, e demais autoridades.

