Tiro esportivo: confira os vencedores da segunda edição do Desafio Zahav em Brusque

A segunda edição do Desafio Zahav de Tiro Esportivo aconteceu em Brusque no último sábado, 8, no clube de tiro ao ar livre da Associação de Caça e Tiro Esportivo Brusque (ACTEB). O torneio contou com 35 pessoas vindas de cidades da região como Gaspar, Balneário Camboriú, Tijucas e Florianópolis.

O evento iniciou às 9h e se estendeu até às 15h. A competição foi dividida em três categorias principais. A primeira abrangeu armas curtas com mira aberta, em que os participantes tiveram que realizar cinco disparos a uma distância de 25 metros.

Já a segunda incluiu armas longas, com duas opções: mira aberta a 50 metros, em que foram realizados 10 disparos, e luneta a 75 metros, com 12 disparos, divididos em três tiros para cada um dos quatro alvos.

Além disso, os atletas puderam se inscrever novamente, aumentando suas chances na disputa. A organização do evento pretende realizar uma nova edição na metade deste ano.

Confira os vencedores de cada categoria:

Arma Curta (25m)

1º Luciano Villar

2º Felipe Bambineti

3º Marcolino Vandresen Filho

Arma Longa – Mira Aberta (50m)

1º Diego Chierice

2º Odir Tabarelli

3º Fabrício Raiser Arma

Longa – Com Luneta (75m)

1º Cristian Vicari

2º Luciano Villar

3º Roberto Bianchini Filho

Além de promover a prática esportiva e o intercâmbio entre atiradores, o evento premiou os vencedores de cada modalidade com medalhas e vouchers de R$ 500 em compras, oferecidos pela organizadora. Para os organizadores, o crescimento do evento reforça o fortalecimento da modalidade na região.

“O evento cresceu muito nesta segunda edição. Ficamos muito felizes com a quantidade de participantes e, principalmente, porque é uma forma de fortalecer a comunidade de atletas e admiradores do tiro esportivo, que desde sempre enfrenta dificuldades para continuar praticando. Além disso, temos planos para um desafio na metade do ano, no intervalo dos campeonatos dos clubes, o que deve atrair ainda mais atletas. É animador ver o engajamento da região”, destaca Matheus Muller, organizador do evento.

