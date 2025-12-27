Tiro no Azambuja: suspeito de tentativa de assassinato em Brusque é preso

Um homem suspeito de tentativa de assassinato no bairro Azambuja, em Brusque, no dia 21 de dezembro, foi preso nesta sexta-feira, 26. Ele teria utilizado uma arma para efetuar um disparo em outro homem durante uma discussão.

Na ocasião da prisão, foi apreendida uma arma, uma balança de precisão e porções de maconha. A Delegacia de Investigação Criminal (DIC), da Polícia Civil, apura o caso.

A polícia identificou o suspeito e pediu pela prisão temporária. O Ministério Público foi favorável ao pedido e a Justiça autorizou. A Polícia Militar cumpriu o mandado.

Tiro à queima-roupa

Imagens de câmera de segurança mostram que houve um tiro à queima-roupa. O homem vítima do disparo foi socorrido e encaminhado ao hospital em estado grave. Até a publicação da matéria, não há atualização sobre o estado de saúde.

