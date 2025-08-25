Toda semana, mais de 600 mulheres buscam a Justiça catarinense por causa da violência

Contra a mulher 1

Realmente impressionam os dados da violência contra a mulher em SC revelados ontem por um levantamento do Tribunal de Justiça do Estado: toda semana, mais de 600 mulheres recorrem à Justiça para obter proteção. Nos primeiros sete meses deste ano, o Judiciário catarinense julgou 106 casos de feminicídio, quase quatro por semana — número 36% maior em comparação a 2024.

Contra a mulher 2

De janeiro a julho deste ano a Justiça catarinense concedeu 18.387 medidas protetivas, o que equivale a 87 por dia, aumento de 8,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Também foram julgadas 23.416 ações relacionadas à violência doméstica — uma média de 111 por dia. Esses números correspondem a 28,93% de todo o conjunto da competência criminal, quase um terço do total de processos previstos no Código Penal, que reúne cerca de 180 tipos de crimes diferentes.

Exclusão

Na pesquisa Genial/Quaest divulgada anteontem, um dado interessante não mereceu a atenção devida da mídia: a maioria do eleitorado está cansada de Bolsonaro e Lula e quer que seu próximo governador não dependa dos dois. Querem isso os eleitores de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Goiás. A pesquisa não foi feita em SC.

Áudios

Nos estarrecedores áudios que envolve os Bolsonaros, uma conclusão fica definitivamente clara: eles pensavam, pensam e certamente continuarão pensando, com prioridade máxima, só nos seus interesses familiares e, de houver um espaço, atender os mais achegados no seu entorno. Mais: o vocabulário entre eles obrigará os dicionários a adotar mais um verbete: VTNC.

Reversão

Acerca de nota aqui, ontem, sobre o assunto: após recurso do Ministério Público de SC, a Justiça voltou atrás e o homem que havia sido solto após ser preso em flagrante com quase 200 quilos de drogas em Balneário Camboriú, voltou à ver o sol nascer quadrado. A decisão revogou a absurda concessão de liberdade provisória em audiência de custódia.

Nomes poderosos

Saiu esta semana um ranking dos nomes mais poderosos do mundo, apontados por inteligência artificial. Alexandre e César se destacam por estarem ligados ao poder absoluto e duradouro. O primeiro remete a Alexandre Magno, rei do antigo reino grego da Macedônia, hegemônico da Grécia, faraó do Egito e Grande Rei da Pérsia. O segundo é relacionado a Júlio César, político e militar que ajudou na transformação da República Romana em Império. Seu nome se tornou um título de poder e representa autoridade e grandeza.

Outro lado

Qualificou-se aqui como “vergonha” para os catarinenses o fato de haver tanta corrupção nas prefeituras, como mostra a Operação Mensageiro, que nesta semana chegou à sexta fase. Faça-se a devida justiça: a corrupção continuaria livre, leve e solta se não fosse a notável atuação do Ministério Público de SC, em especial através do seu Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Máfia

Tombada como patrimônio nacional em 2000 e conhecida como ‘Caribe catarinense’, a Ilha do Campeche, no sul da Ilha de SC, passou a ser unidade de conservação em mudança oficializada nesta semana com a criação do Monumento Natural Ilha do Campeche. Tudo será lindo e maravilhoso se as autoridades, de agora em diante, acabarem com uma verdadeira Máfia que faz o transporte embarcado entre o continente e a ilha, explorando acintosamente a todos, em especial estrangeiros. Uma travessia de cinco minutos por R$ 200 é um assalto.

Poliamor 1

A Justiça Federal em SC reconheceu esta semana o direito de duas mulheres, de 60 e 53 anos, residentes no município de Santa Terezinha do Progresso, de 2.440 habitantes, que viveram por mais de 35 anos com o mesmo homem, na mesma casa, formando uma família poliafetiva, de dividirem a pensão por morte deixada pelo companheiro. Anteriormente, requerimento delas havia sido negado em primeira instância, em processo contra o INSS.

Poliamor 2

A juíza relatora do recurso, Gabriela Pietsch Serafin, transcreveu, em sua decisão, trecho do magistral romance “Anna Kariênina”, do escritor russo Leon Tolstoi: “Se há tantas cabeças quantas são as maneiras de pensar, há de haver tantos tipos de amor quantos são os corações”.