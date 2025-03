Todos os bairros de Botuverá passam a ser atendidos pelo transporte público após reforma de três ônibus

A Prefeitura de Botuverá, por meio da Secretaria de Obras e Transportes, está concluindo a reestruturação do sistema de transporte público. Até então, o serviço operava com apenas um veículo e atendia uma região da cidade. Com a reforma completa de três novos ônibus, a frota passará a contar com quatro veículos, permitindo a ampliação do atendimento para todos os bairros do município.

A pasta informou que irá divulgar as novas linhas e horários assim que o quarto veículo estiver pronto e os motoristas estiverem contratados.

Os veículos restaurados passaram por revisão mecânica, ajustes estruturais e receberam nova identidade visual. A operação das linhas em todos os bairros depende apenas da chegada do quarto ônibus, que está nos ajustes finais para ser integrado ao sistema.

A cobrança da tarifa continuará sendo mantida no valor de R$ 2, conforme já praticado atualmente. Além da preparação da frota, a Prefeitura também iniciou o processo de contratação dos motoristas responsáveis pelas linhas, por meio de edital em andamento.

Segundo o prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky, a ampliação do transporte é uma resposta à demanda crescente da população por mais acesso à mobilidade urbana.

“Sabemos da importância que o transporte público tem na vida das pessoas. Com esses novos veículos, vamos conseguir chegar a todos os bairros, oferecendo uma opção acessível de deslocamento para quem depende do sistema diariamente”, afirmou o prefeito.

