Após obter a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Mineiro, o título de campeão do interior e o terceiro lugar geral, o Tombense chega forte para a disputa da Série C. Ainda assim, o ataque tem sido econômico: 11 gols em 12 jogos.

A boa campanha e foi interrompida a partir das semifinais, com duas derrotas por 2 a 0 para o Atlético-MG. O time voltou a vencer na Copa do Brasil, eliminando o CSE na primeira fase. Contudo, perdeu para o Operário-PR na fase seguinte.

No comando da equipe, está o técnico Raul Cabral. Após boas campanhas no Hercílio Luz, ele assumiu o Tombense em 2023 e é um dos técnicos mais longevos da Série C.

Destaques



Matheus Aurélio: após temporadas no Hercílio Luz, foi para o Tombense e é titular. Tem 11 gols sofridos em 12 partidas.



João Pedro: formado no Flamengo e com passagem pelo Cruzeiro, o atacante de 22 anos tem dois gols e duas assistências em 11 jogos pelo Tombense.



Pedro Oliveira: meia com formação no São Paulo, está em sua segunda temporada no Tombense. Foi titular ao longo de todo o Campeonato Mineiro.

Chegaram: Fernando (zagueiro – Floresta), Ingro (atacante – Hercílio Luz), André Cardoso (volante – Red Bull Bragantino), Ianson (zagueiro – Brusque), Adson Ferreira (atacante – Juventus-SP), Zé Eduardo (atacante – Ituano) e Léo Pereira (lateral-direito – São José-SP)

Saíram: Lucas Santos (zagueiro – Inter de Limeira-SP), Albert (volante – Inter de Limeira-SP), Diego Guerra (zagueiro – Rio Branco-ES) e Gabriel Lira (meia – Inter de Limeira-SP)



Tombense Futebol Clube

Tombos (MG)

Fundação: 7 de setembro de 1914

Estádio: Almeidão (próprio) – 6.555 lugares

Presidente: Lane Gaviolle

Técnico: Raul Cabral

Material esportivo: Vettor

Principais títulos: 1 Brasileiro Série D (2014)

Vs. Brusque: 4J, 2V 2D 3GP 2GC

Copa do Brasil: 2ª fase (eliminado pelo Operário-PR)

Mineiro: 3º (campeão do interior, eliminado na semifinal pelo Atlético-MG)

Ex-Brusque: Ianson e Jefferson Renan

Foto: Tombense foi o líder da primeira fase do Campeonato Mineiro | Foto: Victor Souza/Tombense FC

