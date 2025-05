– ter um cavalo

– ter um parente preso

– ter muitos filhos

– não ter nada no nome

– ter um iphone

– dirigir um mercedes

– ter um carro antigo

– estar sempre bronzeado

– não pagar impostos

– construir sua casa em lugar que não pode

Não vai sair nada

Mais um capítulo da novela mexicana “La Barragem del Botuverá” se desenrolou nessa semana aqui em Brusque. Infelizmente não foi um enredo engraçado como as estórias do nosso querido Biriba, mas todos que lá estiveram presentes nessa reunião tiveram que colocar o seu nariz de palhaço para ouvir mais um monte de conversa para boi dormir do agora novo secretário de defesa civil do governo do estado. Na verdade, é igual a novela VALE TUDO: o governo é a Odette Roitmann botando na cola da galera e nós somos a pobre coitada da tansa da Raquel, sendo enganados também pela Maria de Fátima, que nada mais é do que os demais políticos que veem aqui tampar o sol com a peneira. Sim, porque cada vez que vem alguém lá de cima aqui falar sobre a barragem é sempre o mesmo lero-lero. Provavelmente quando o cara assume a pasta de secretário de defesa civil, o governador já dá a letra para ele:

“Olha fulano, tu vais ter que inventar uma conversa bem bonita para falar lá em Brusque e tens tantos dias para desenrolar isso aí, porque cada um que entra no cargo tem que ir lá na ACIBr dar uma desculpa esfarrapada para eles e contigo não vai ser diferente, tá”.

O certo mesmo era fazer um levantamento do número de secretários de defesa civil que já vieram aqui contar lorota sobre essa barragem, deve dar uns 10 no mínimo, já dava dois times de futebol de salão! Podia fazer uma matéria colocando a foto e o nome do indivíduo e o que ele disse na época, pra gente poder analisar friamente a cronologia de uma história mal contada! Seria interessante!

E dessa vez que eles estiveram aqui não foi diferente. O secretário atual “informou” que o problema do início das obras é porque a barragem tem que ser destinada apenas para a contenção de cheias e não para distribuir água, produzir energia elétrica e alavancar o turismo da região. E nós queremos ela para que, filho de Deus? Me diz! Desde 2012 (12 anos mais 1) que eles estão nessa lenga-lenga, nos enganando e assim será por muitos e muitos ainda, pode anotar aí! Então que digam, “olha, nós não vamos fazer”, que é bem menos feio! Ou que nós digamos, “olha, para vocês já deu, vamos passar isso para a iniciativa privada”, ou tomar alguma outra atitude, porque se esperar por esse pessoal aí nunca vai sair nada! No final é uma vergonha para todos, uma novela que não tem fim…

Beira-rio

Depois de mais um triste acidente que tivemos essa semana na Beira-Rio, vai começar de novo aquela discussão sobre a colocação de guard rails em toda a sua extensão. Além do guard rail, já começaram também a falar em colocar lombadas físicas e lombadas eletrônicas. Era só o que faltava mesmo encherem a Beira-Rio de lombadas, é sem dúvida nenhuma, a pior ideia possível e imaginável! Antes de qualquer coisa, faça um teste: caminhe pela Beira-Rio por 30 minutos e repare nos motoristas dos veículos, se pelo menos 3 em cada 5 não estão no telefone celular! É isso! Pode botar guard rail, lombada, rede, tela, mureta, pode colocar um salva-vidas em cada curva, pode colocar o que for, não vai adiantar de nada. Ah, também querem encher de árvores. Eu, particularmente acho sensacional, maravilhoso, imagina caminhar rodeado de árvores, sombra, passarinhos, etc, só que tem o seguinte: a Beira-Rio foi construída para ser um canal extravasor e não uma floresta. Será que as pessoas nunca vão entender isso? Difícil!

Vinhólogos

Com a chegada do frio voltam a circular entre nós, pobres mortais tomadores de Campo Largo, Chalise e Sinuelo, aqueles ditos conhecedores de vinho. Na verdade, a maioria deles entende tanto de vinho quanto eu entendo de máquina de costura, mas enfim. São aqueles que dizem que o vinho é frutado com notas de morangos colhidos pelas freiras cegas enclausuradas dos olhos azuis. Sai pra lá ô! A maioria tomava vinho com açúcar ali na Pizzaria Tarantella e agora se paga de enólogo. Conheço alguns assim…

Ver o frio

E começa também a procura pelo frio. Ai amor, vamos passar um final de semana lá em Urubici. Na verdade você não vai passar um final de semana, você vai é passar frio! Aquele “rápa canela” com friagem que quando você vê o seu nariz já está escorrendo igual a Cascata Véu de Noiva. Nossa Senhora da Renite passa muito trabalho nessa época do ano em que a venda de lenços Presidente aumenta em 450%. Ai amor, vamos

comer um “fundí”! Sim, pagar uma fortuna pra você ter que fazer a sua própria comida! O cara que inventou isso aí deveria ser o presidente da Associação Mundial dos Fede a Malandro! Sem contar que comer banana no frio, nem o King Kong gosta. Mas o pior mesmo que eu ouvi esses dias foi um casal que foi pra Urubici e foi comer sushi. Sushi no frio? Frio combina com carne de panela ensopada, feijoada, galinha velha ensopada, vaca atolada, caldo de peixe com tainha frita… Sushi? Nem os esquimós…

Pilotos de fuga

A turma sempre corneta muito a galera que faz entregas de motocicleta ran dan dan dan, também falam da turma que faz confusão no trânsito com essas motinhos elétricas, mas eles estão se esquecendo de uma galera que também faz e acontece pelas ruas da cidade, que é a galera que dirige essas Ducattos, Sprinter, Boxer e afins que tem aos montes rodando pela cidade. Vocês também já notaram esse pessoal? Olha, me arrisco a dizer que se botar essa galera pra correr numa pista, eles de Ducatto e o Barrichello com um Fórmula 1, é capaz deles ganharem todas, de certeza, tá! Você está no trânsito e do nada eles já estão colados no seu veículo dando seta para ultrapassar. Eles devem ter uma meta diária de ultrapassagens pra fazer, só pode, porque é pau na Rio Bahia direto, galego! Portanto fiquem sempre atentos a essa galera pé na tábua!

Campanha ninguém nos semáforos

Uma medida importante que a prefeitura poderia tomar com relação aos pedintes que temos na cidade seria proibir que pessoas peçam ou vendam qualquer tipo de coisa nas sinaleiras da cidade. Já inibiria bastante!

Puxando o Saco

O “Puxando Saco” dessa semana vai pros aniversariantes minha comadre Ramires Farias (Raco), Ricardo Fuzon, Aguinaldo Kormann (Agui), Césinha Martinenghi, Murilo Fischer, Alan Fischer, Ademir Brehm, Gilmar Vilamoski, Jackson Everton Wandrey (Moita), Charles Suave, Janes Dirschnabel, Duda Hoffmann, Dinho Imhof, Jaison Falcão, Fabio Gripa, Jordan Quindota, Jéferson Oliveira, Carina Machado e pro meu afilhado Bernardo Cim da Silva. Fiquem todos com Deus, bom final de semana e se escapamos, agora é rumo a Tóquio!

Sabedoria Butecular

“O Brasil não tem povo, apenas público. Povo luta por seus direitos, público só assiste de camarote.” – Lima Barreto