TOR e Fênix são as finalistas da primeira edição do campeonato feminino de society de Guabiruba

As equipes finalistas da primeira edição do Campeonato Municipal de Futebol 7 Society Feminino, de Guabiruba, foram definidas no último sábado, 8.

As semifinais aconteceram no TOR Society e Eventos. A equipe A do TOR goleou o São Cristóvão por 9 a 0. Andreza foi a grande destaque, com quatro gols. Mirela fez dois e os outros foram anotados por Gislaine, Bia e Jaka.

Já o Fênix/NTX bateu o Inter Miami por 4 a 1, com dois de Duda, a destaque do jogo, um de Bianca e outro de Jéssica. Marilei descontou.

A final

A disputa do terceiro lugar acontece no sábado, 15, no TOR Society e Eventos, às 18h. Na sequência, acontece a grande final, a partir de 19h.

A equipe A do TOR impôs ao Fênix/NTX sua única derrota no campeonato até agora, na primeira fase, por 4 a 1, apesar de ter terminado em segundo no grupo.

