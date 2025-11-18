TOR vence a primeira edição do municipal de fut7 feminino de Guabiruba

A equipe A do TOR é a grande campeã da primeira edição do Campeonato Municipal de Futebol 7 Society Feminino, de Guabiruba.

A final aconteceu no sábado, 15, no TOR Society e Eventos. O TOR venceu a final contra o Fênix/NTX por 2 a 0, com gols de Carolaine e Andreza.

Já na disputa do terceiro lugar, o Inter Miami goleou o São Cristóvão por 6 a 2. Janara, três vezes, Fiama, duas, e Letícia marcaram os gols da equipe. Adriana e Bianca descontaram.

