Torcida Força Independente, do Brusque, recebe punição de três meses por violência em jogos

O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), a Federação Catarinense de Futebol (FCF) e a Polícia Militar aplicaram sanções à torcida Força Independente, do Brusque, envolvida em episódios de violência em partidas de futebol. A torcida está proibida, por três meses, de participar de competições esportivas realizadas em estádios de futebol portando vestimentas, bandeiras ou faixas com os símbolos da organizada, conforme cláusula 3ª do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2008.

Além da Força Independente, a suspensão também vale para a Gaviões Alvinegros, do Figueirense, e a Mancha Azul, do Avaí. As torcidas já haviam sido suspensas pelos órgãos em fevereiro de 2024.

A medida é válida de 26 de setembro a 26 de dezembro, a partir da notificação das torcidas, conforme informou a promotora de Justiça Priscila Teixeira Colombo, da 29ª Promotoria de Justiça da Capital.

“Embora estejamos em tratativas para atualizar as cláusulas do TAC, incluindo as punições, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público em 2008 ainda está vigente e sendo plenamente aplicado”, afirmou a promotora de Justiça.

Agressões e invasões de campo

A decisão foi motivada por diversos episódios de tumulto, agressões físicas, invasões de campo, incitação à violência e ataques a policiais, registrados entre agosto de 2024 e agosto de 2025. Os atos foram considerados reincidentes e colocaram em risco a segurança de torcedores e agentes públicos.

O Termo de Deliberação cita o TAC de 2008 e a Lei Geral do Esporte, que prevê punições severas para torcidas organizadas que promovam violência ou condutas discriminatórias em eventos esportivos.

A FCF será responsável por publicar o termo em seu site e notificar oficialmente os clubes e torcidas envolvidas. A Polícia Militar comunicará os comandos locais e de outros estados, enquanto o MP-SC notificará as Promotorias de Justiça de outras unidades da federação para garantir o cumprimento da medida em todo o território nacional.

