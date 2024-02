Torcida Força Independente, do Brusque, recebe punição de três meses

A Torcida Força Independente (TFI), do Brusque, foi proibida de entrar com sua identificação em estádios e ginásios por três meses, conforme anúncio feito pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) nesta terça-feira, 27, em coletiva de imprensa realizada em Florianópolis. A decisão foi tomada em reunião na semana passada por uma comissão integrando MPSC, Polícia Militar (PM) e Federação Catarinense de Futebol (FCF), e inclui punições mais longas a torcidas de Avaí e Figueirense.

De 29 de fevereiro 29 de maio, a TFI não poderá ingressar em qualquer competição realizada em ginásios ou estádios, de qualquer modalidade, profissional ou amadora, portando vestuário, bandeiras, faixas e quaisquer outros instrumentos com referência aos símbolos das respectivas torcidas.

O episódio mais recente que motivou a punição foi um tumulto entre torcedores do Brusque, membros da TFI, e torcedores organizados do Figueirense, após o apito final de Brusque 0x0 Figueirense, em 27 de janeiro, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. Os torcedores, separados por uma barreira, arremessaram objetos entre si.

Dias depois, a Polícia Militar passou a vetar a presença de público no local. O quadricolor jogou contra Joinville (1 a 1) e Inter de Lages (0 a 1) com portões fechados. O público voltou a ser permitido em Brusque 1×1 Hercílio Luz, partida realizada em 18 de fevereiro.

Na coletiva de imprensa, as autoridades não citaram episódios específicos, mas afirmaram que as torcidas punidas foram citadas reiteradamente em relatórios da Polícia Militar, e registradas em quantidade considerável de confrontos.

As maiores punições são voltadas à Gaviões Alvinegros, do Figueirense, e à Mancha Azul, do Avaí. Ambas estão sob as mesmas proibições da TFI, mas por um período de cinco meses, de 29 de fevereiro a 29 de julho. A comissão justifica a punição com frequentes e crescentes registros de violência por parte das duas agremiações.

Além disso, os dois próximos jogos entre Figueirense e Avaí terão torcida única.

