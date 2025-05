Tornado atinge município no Oeste de Santa Catarina; homem morre

Um tornado atingiu a cidade de Palmitos, no Oeste catarinense, na sexta-feira, 9. A constatação do evento climático no pequeno município de 15 mil habitantes foi divulgada pela Defesa Civil de Santa Catarina neste sábado, 10. Um homem morreu devido a uma queda de árvore na cidade.

Conforme o órgão, o tornado foi registrado por volta das 14h, confirmado por meio de análises em imagens de radar meteorológico. Conforme a Defesa Civil, eventos climáticos deste tipo representam alto potencial destrutivo.

“A avaliação em campo realizada pela coordenadoria regional da Defesa Civil auxiliou na confirmação da atuação do tornado. Foram observadas árvores torcidas e caídas em diferentes direções, o que difere de danos causados por frentes de rajadas ou microexplosões”, relata a Defesa Civil.

O que gerou tornado

Ainda de acordo com o órgão, o fenômeno se formou em um aglomerado de tempestades organizadas em uma linha de instabilidade que atravessou Santa Catarina na sexta-feira. Outras cidades registraram danos em razão do clima instável.

“A passagem desse sistema estava associada ao avanço de uma frente fria, já prevista nos avisos da Defesa Civil. O sistema atingiu inicialmente o Oeste e regiões de divisa com o Rio Grande do Sul no início da tarde, avançando pelas demais regiões do estado durante o restante do dia”, informa.

Morte em Palmitos

De acordo com a agência de notícias do governo do estado, um homem de 51 anos morreu em Palmitos. Uma árvore caiu sobre a vítima na comunidade de Linha Barra do Palmito. A morte foi confirmada no local.