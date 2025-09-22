Tornado atinge pequena cidade no Oeste catarinense

Um tornado atingiu a cidade de Barra Bonita, no Oeste catarinense, na noite de sábado, 20. O município registrou um caminho de destruição. Barra Bonita fica no Extremo-Oeste, a 126 quilômetros de Chapecó, próximo à fronteira com a Argentina. A pequena cidade tem apenas 1,6 mil habitantes.

De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, intensas instabilidades climáticas se desenvolveram na região Oeste. Isso ocorreu em razão da baixa pressão no interior do continente, reforçada pelo calor.

As instabilidades avançaram pela fronteira com a Argentina e ganharam intensidade próximo às cidades de São Miguel do Oeste e Barra Bonita.

De acordo com relatos locais e imagens de drone fornecidas pela Coordenadoria Regional de São Miguel do Oeste, é possível observar um caminho de destruição, com telhados parcialmente destruídos e árvores tombadas.

A Defesa Civil afirma que as características da ocorrência são condizentes com passagens de tornados.

