A 6ª etapa do Campeonato Catarinense de Carabina Apoiada reuniu mais de 120 atiradores neste sábado, 19, em Brusque. A competição foi realizada no Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque e contou com a participação de representantes de dez clubes de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Além da etapa estadual, o evento também sediou a 56ª edição do Torneio da Amizade, disputado entre o clube brusquense e o Clube XV de Novembro, de Campo Bom (RS).

Tradição

De acordo com o diretor de carabina apoiada do clube de Brusque, Daniel Dandolini Imhof, o campeonato estadual é realizado em dez etapas anuais. O formato atual da competição teve início nos anos 1980 e mantém as mesmas regras até hoje.

“O tiro de carabina apoiada é o mais tradicional na região do Vale do Itajaí, Norte e Alto Vale de Santa Catarina. Em Brusque, essa modalidade existe desde a fundação do clube, em 1866. Esse formato do campeonato iniciou nos anos 1980 e permanece da mesma forma até hoje”, explica.

Na etapa disputada no sábado, cada atirador teve direito a 20 tiros válidos, com pontuação máxima de 200 pontos. Em caso de empate, a definição dos vencedores é feita com leitura fracionada de máquina, por sistema decimal.

Reencontro entre clubes

O Torneio da Amizade é realizado anualmente, com edições alternadas entre Brusque e Campo Bom. A primeira disputa entre os clubes ocorreu em 1968. Desde então, as delegações mantêm o intercâmbio esportivo.

Gilberto Wallauer, 85 anos, participou da maioria das edições do torneio. “Atiro há 57 anos. Só não participei do primeiro intercâmbio. Depois disso, vim em todos. É uma satisfação enorme retornar e visitar esses grandes amigos de Santa Catarina”, relata.

História familiar

Pedro Adolfo Ohlweiler, vice-presidente do Clube Caça e Tiro Araújo Brusque, também tem uma ligação especial com o evento. Ele é natural de Campo Bom e conheceu a esposa, Renate, durante o torneio em 1974.

“Começamos a namorar, casamos aqui no clube e durante todos esses anos dividimos essa paixão pelo tiro. Hoje participo como forma de homenageá-la, pois ela faleceu há 20 dias”, afirma.

Renate foi a primeira mulher a competir em provas oficiais de tiro em Campo Bom e, depois, em Brusque. “No começo, ela foi rejeitada por ser mulher, mas logo passou a integrar a equipe. Foi duas vezes campeã sul-brasileira. Nosso filho também compete. O clube sempre foi nossa segunda casa”, completa.

De geração em geração

Para muitas famílias, o tiro esportivo é uma tradição herdada. Leandro Massayoshi Ogino Dias começou a praticar a modalidade aos seis anos, influenciado pelo pai. “Essa tradição veio com os imigrantes. O clube era o ponto de encontro da comunidade, e o tiro fazia parte do lazer. Hoje, a gente mantém essa herança viva”, destaca.

A atiradora Ivete Haendchen, de Blumenau, também destaca o envolvimento familiar. “Meu filho começou e eu entrei para acompanhar. Hoje fazemos parte da equipe estadual. É um ambiente acolhedor, onde competem filhos, pais e avós. É lazer e união”, diz.

