Toy Story retorna aos cinemas de Brusque; confira as sessões
Filme está disponível no CIne Gracher do shopping e da Havan
O filme infantil Toy Story, de 1995, retorna aos cinemas de Brusque a partir desta quinta-feira, 11. Há sessões no Cine Gracher do shopping e da Havan. A volta aos telões marca os 30 anos do lançamento.
O aniversário de Andy se aproxima e a expectativa deixa seus brinquedos apreensivos. O medo de serem trocados por novidades toma conta do grupo.
Sob a liderança de Woody, o caubói favorito do garoto, eles bolam um jeito de descobrir quais presentes estão chegando. Entre eles está Buzz Lightyear, um patrulheiro espacial que logo conquista a atenção de Andy.
A popularidade do novo brinquedo desperta o ciúme de Woody, que, em uma tentativa de se livrar do rival, acaba provocando a queda de Buzz pela janela. A partir daí, começa a jornada de Woody para resgatar o patrulheiro e recuperar a confiança dos demais brinquedos.
CINE GRACHER 1
TOY STORY
Dublado / 14h30
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA CASTELO INFINITO
Dublado / 16h30 e 20h30
Legendado / 20h30 (somente nos dias 11, 14 e 17/09)
CINE GRACHER 2
OS CARAS MALVADOS 2
Dublado / 16h
A SOGRA PERFEITA 2
Dublado / 18h30 e 20h30
CINE GRACHER 3
SUPER WINGS EM VELOCIDADE MÁXIMA
Dublado / 15h
INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 17h e 20h30
Legendado / 20h30 (somente nos dias 12 e 16/09)
CINE GRACHER HAVAN 1
TOY STORY
Dublado / 14h30
INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 16h30
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA CASTELO INFINITO
Dublado / 19h30
Legendado / 19h30 (somente nos dias 12 e 16/09)
CINE GRACHER HAVAN 2
OS CARAS MALVADOS 2
Dublado / 15h30
INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 19h
CINE GRACHER HAVAN 3
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA CASTELO INFINITO
Dublado / 15h30
TOY STORY
Dublado / 18h30
INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 20h30
Legendado / 20h30 (somente nos dias 11, 14 e 17/09)
