Toy Story retorna aos cinemas de Brusque; confira as sessões

Filme está disponível no CIne Gracher do shopping e da Havan

O filme infantil Toy Story, de 1995, retorna aos cinemas de Brusque a partir desta quinta-feira, 11. Há sessões no Cine Gracher do shopping e da Havan. A volta aos telões marca os 30 anos do lançamento.

O aniversário de Andy se aproxima e a expectativa deixa seus brinquedos apreensivos. O medo de serem trocados por novidades toma conta do grupo.

Sob a liderança de Woody, o caubói favorito do garoto, eles bolam um jeito de descobrir quais presentes estão chegando. Entre eles está Buzz Lightyear, um patrulheiro espacial que logo conquista a atenção de Andy.

A popularidade do novo brinquedo desperta o ciúme de Woody, que, em uma tentativa de se livrar do rival, acaba provocando a queda de Buzz pela janela. A partir daí, começa a jornada de Woody para resgatar o patrulheiro e recuperar a confiança dos demais brinquedos.

Confira o trailer de Toy Story:

CINE GRACHER 1

TOY STORY
Dublado / 14h30

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA CASTELO INFINITO
Dublado / 16h30 e 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos dias 11, 14 e 17/09)

CINE GRACHER 2

OS CARAS MALVADOS 2
Dublado / 16h

A SOGRA PERFEITA 2
Dublado / 18h30 e 20h30

CINE GRACHER 3

SUPER WINGS EM VELOCIDADE MÁXIMA
Dublado / 15h

INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 17h e 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos dias 12 e 16/09)

CINE GRACHER HAVAN 1

TOY STORY
Dublado / 14h30

INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 16h30

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA CASTELO INFINITO
Dublado / 19h30

Legendado / 19h30 (somente nos dias 12 e 16/09)

CINE GRACHER HAVAN 2 

OS CARAS MALVADOS 2
Dublado / 15h30

INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 19h

CINE GRACHER HAVAN 3 

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA CASTELO INFINITO
Dublado / 15h30

TOY STORY
Dublado / 18h30

INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos dias 11, 14 e 17/09)

