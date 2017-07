Trabalhador cai de 12 metros de altura, no Souza Cruz

Um homem sofreu uma queda de, aproximadamente, 12 metros de altura, por volta das 7h50 de terça-feira, 4, na Travessa Lagoa Dourada, no bairro Souza Cruz.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele trabalhava em um prédio em construção quando ocorreu o acidente.

Ele foi resgatado consciente e orientado, com dores, contusão e suspeita de fratura no ombro, contusões nos joelhos, dores no abdômen, boca seca, com sede e suspeita de hemorragia interna.

O homem foi imobilizado e encaminhado para o Hospital Azambuja.