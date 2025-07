Trabalhador cai de andaime no Limoeiro, em Brusque

Um homem de 48 anos ficou ferido após cair de um andaime na tarde da quarta-feira, 2, no bairro Limoeiro, em Brusque. O acidente aconteceu por volta das 15h30, na rua Itajaí.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda foi de aproximadamente dois metros. Quando a equipe chegou ao local, o trabalhador já estava recebendo atendimento do Samu . O homem apresentava dormência e diminuição da sensibilidade em uma das extremidades, o que levantou a suspeita de lesão na coluna.

Os bombeiros auxiliaram no atendimento, realizando o protocolo de restrição de movimento da coluna. Em seguida, a vítima foi retirada do local com segurança usando um equipamento de elevação e içamento cedido pela própria empresa onde ocorreu o acidente.

Após o resgate, o homem ficou aos cuidados da equipe do Samu, que deu continuidade ao atendimento e encaminhou o paciente para avaliação médica.

