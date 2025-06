Trabalhador cai de cima de caminhão e tem suspeita de fraturas em Guabiruba

Um homem de 67 anos caiu de cima de um caminhão e teve suspeita de fraturas no bairro Imigrantes, em Guabiruba, na madrugada desta terça-feira, 3. O caso aconteceu na rua dos Imigrantes, por volta das 4h.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a vítima estava sentada no chão ao lado do veículo. O homem estava consciente e orientado, mas apresentava sangramento no rosto e relatava dores nas costelas, com suspeita de fraturas.

Conforme os bombeiros, o veículo pertence a uma empresa e o homem trabalha nela. Ele havia subido no caminhão para soltar as fivelas da lona da lateral do veículo.

Após a primeira avaliação, ele foi levado ao Hospital Azambuja para cuidados médicos. Não foram divulgados mais detalhes.

