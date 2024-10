Trabalhador cai de mais de 10 metros em empresa no Águas Claras, em Brusque

Um homem caiu de aproximadamente 12 metros de altura de uma empresa no bairro Águas Claras, em Brusque. Ele realiza serviços no telhado da empresa. O fato aconteceu por volta das 13h30 desta quinta-feira, 3.

Conforme o gerador de ocorrência do Corpo de Bombeiros, a altura do local em que o homem caiu seria de aproximadamente 12 metros. De acordo com uma funcionária da empresa, com a queda, a vítima teve ferimentos no queixo, no braço, além de dentes quebrados.

O homem era um funcionário terceirizado que realizava serviços no telhado.

Ainda conforme a funcionária, mesmo com ferimentos, o homem estava bem. Ele foi encaminhado para o hospital pelos bombeiros.

Mais informações sobre a ocorrência não foram divulgadas até o momento.

