Trabalhador é esfaqueado na garganta após xingar homem em Nova Trento

Um homem de 36 anos foi esfaqueado no pescoço após insultar outro enquanto consumiam bebidas alcoólicas no bairro Claraíba, em Nova Trento. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira, 4.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Hospital de Nova Trento, que informou a entrada do homem com sinais de esfaqueamento, apresentando um corte profundo na garganta e na mão direita.

A vítima foi levada ao hospital pelo patrão, que a encontrou em um barraco próximo a uma roça de eucaliptos, local onde os funcionários ficam durante a semana.

O homem estava ensanguentado, com cortes pelo corpo, deitado na cama. Ele relatou ao patrão que teria sido atacado por outro homem que estava bebendo com ele no alojamento na noite anterior. Consta no relatório que a vítima estava com odor etílico.

Desfecho

Os policiais localizaram o autor do crime, de 54 anos, e o prenderam por tentativa de homicídio. Ele informou que estava bebendo sozinho com a vítima quando, em determinado momento, a vítima teria dito alguns palavrões para ele, além de outros xingamentos.

Neste momento, ele pegou um facão e golpeou a vítima na garganta e na mão direita. A Polícia Civil e Científica foram acionadas. O autor do crime foi levado para a Delegacia de Polícia de Brusque.

A vítima será encaminhada para o Hospital de Florianópolis devido à gravidade dos ferimentos.

